CBA Me Capacita 2026: Más de 8.500 inscriptos en la primera semana

A una semana de su lanzamiento, el programa CBA Me Capacita 2026, impulsado por el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, ya registró más de 8500 personas inscriptas en la modalidad presencial.
La iniciativa fue presentada el pasado lunes por el gobernador Martín Llaryora y se enmarca en las políticas públicas orientadas a fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral en todo el territorio provincial.
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, valoró la convocatoria alcanzada en los primeros días del programa: “Estamos satisfechos y muy contentos por la cantidad de inscripciones que hemos recibido en tan solo una semana. Miles de cordobeses se han animado a emprender, a comenzar con estos cursos de oficios que se van a dictar a lo largo y a lo ancho en un programa federal, como es Córdoba Me Capacita”.
El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la población para facilitar su inserción y permanencia en el mundo laboral, a través de propuestas de formación profesional gratuitas y accesibles, con certificación conjunta del Ministerio de Educación de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba.
En esta edición, se ofrecen más de 2.200 cursos presenciales distribuidos en 293 localidades, con alcance a través de 27 Centros de Desarrollo Regional (CEDER) y sus subsedes, además de 3 Centros de Formación e Innovación Laboral (CIFIL), 6 Plazas Productivas y más de 30 organizaciones de la sociedad civil e instituciones conveniadas en la ciudad de Córdoba.
Con una inversión total de 3.000 millones de pesos, la propuesta abarca sectores estratégicos para el desarrollo productivo, como la construcción, la energía eléctrica, la metalmecánica, la gastronomía y hotelería, el turismo, la administración y el comercio, así como áreas vinculadas a la economía del conocimiento, la informática y la economía social y popular.
Las capacitaciones están dirigidas a personas desde los 16 años en adelante, sin distinción de nivel educativo ni situación laboral. Para postular, es necesario contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1 y completar el Formulario Único de Postulantes disponible en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.
En paralelo, también se desarrolla una propuesta de formación virtual destinada a trabajadores y trabajadoras del sector comercial y de servicios, orientada a modernizar la actividad y mejorar la competitividad, en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Ministerio de Educación y entidades representativas del sector.
De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Córdoba continúa consolidando una política integral que articula capacitación, desarrollo productivo e inclusión laboral, ampliando oportunidades en todo el territorio cordobés.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden postularse a través del Formulario Único de Postulantes disponible en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/cbamecapacita/
Las inscripciones se encuentran abiertas y continuarán vigentes según la disponibilidad de cupos en cada propuesta formativa.
La iniciativa fue presentada el pasado lunes por el gobernador Martín Llaryora y se enmarca en las políticas públicas orientadas a fortalecer la formación profesional y ampliar las oportunidades de inserción laboral en todo el territorio provincial.
En este sentido, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, valoró la convocatoria alcanzada en los primeros días del programa: “Estamos satisfechos y muy contentos por la cantidad de inscripciones que hemos recibido en tan solo una semana. Miles de cordobeses se han animado a emprender, a comenzar con estos cursos de oficios que se van a dictar a lo largo y a lo ancho en un programa federal, como es Córdoba Me Capacita”.
El programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la población para facilitar su inserción y permanencia en el mundo laboral, a través de propuestas de formación profesional gratuitas y accesibles, con certificación conjunta del Ministerio de Educación de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba.
En esta edición, se ofrecen más de 2.200 cursos presenciales distribuidos en 293 localidades, con alcance a través de 27 Centros de Desarrollo Regional (CEDER) y sus subsedes, además de 3 Centros de Formación e Innovación Laboral (CIFIL), 6 Plazas Productivas y más de 30 organizaciones de la sociedad civil e instituciones conveniadas en la ciudad de Córdoba.
Con una inversión total de 3.000 millones de pesos, la propuesta abarca sectores estratégicos para el desarrollo productivo, como la construcción, la energía eléctrica, la metalmecánica, la gastronomía y hotelería, el turismo, la administración y el comercio, así como áreas vinculadas a la economía del conocimiento, la informática y la economía social y popular.
Las capacitaciones están dirigidas a personas desde los 16 años en adelante, sin distinción de nivel educativo ni situación laboral. Para postular, es necesario contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1 y completar el Formulario Único de Postulantes disponible en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.
En paralelo, también se desarrolla una propuesta de formación virtual destinada a trabajadores y trabajadoras del sector comercial y de servicios, orientada a modernizar la actividad y mejorar la competitividad, en articulación con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Ministerio de Educación y entidades representativas del sector.
De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Córdoba continúa consolidando una política integral que articula capacitación, desarrollo productivo e inclusión laboral, ampliando oportunidades en todo el territorio cordobés.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden postularse a través del Formulario Único de Postulantes disponible en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo: https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/cbamecapacita/
Las inscripciones se encuentran abiertas y continuarán vigentes según la disponibilidad de cupos en cada propuesta formativa.
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