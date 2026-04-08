Reducción de calzada en arco norte de Circunvalación por tareas de rehabilitación

Caminos de las Sierras inició los trabajos de rehabilitación de calzada en el carril lento del anillo externo de la avenida Circunvalación, en el tramo de2,7 kilómetros, comprendidos entre la Av. Rancagua y el distribuidor ubicado a la altura de la Ruta 9 Norte.
Las tareas se llevarán adelante durante aproximadamente dos semanas e implicarán una reducción de calzada para el tránsito vehicular, lo que puede generar algunas demoras en horarios pico.
Se solicita a los automovilistas conducir con precaución, disminuir velocidad y respetar indicaciones de cartelería y banderilleros.
Las tareas se llevarán adelante durante aproximadamente dos semanas e implicarán una reducción de calzada para el tránsito vehicular, lo que puede generar algunas demoras en horarios pico.
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