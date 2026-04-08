Detienen a un “naranjita” por el robo a un local de ropa en la zona norte

Un cuidacoches fue detenido en la madrugada de este martes acusado de robar en un comercio de indumentaria ubicado en barrio Granja de Funes, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
El procedimiento se concretó alrededor de las 2:30, luego de que el operador del sistema de videovigilancia detectara a un hombre circulando con prendas en su poder en la intersección de avenida Rafael Núñez y Piotti.
Según informaron fuentes policiales, minutos antes el propietario del local “Montesco & Malpensa”, ubicado en avenida Rafael Núñez al 5800, había sido alertado por vecinos sobre daños en la vidriera. Al llegar al lugar, constató el faltante de diversas prendas de vestir.
Con los datos aportados por las cámaras, se montó un operativo cerrojo en la zona que permitió ubicar al sospechoso cuando se desplazaba a pie con los elementos sustraídos.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un chaleco reflectivo -habitualmente utilizado por cuidacoches-, una mochila y una importante cantidad de ropa, entre ellas pantalones, buzos, una campera y otras prendas.
El hombre, mayor de edad, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar si está vinculado a otros hechos similares en el sector.
El procedimiento se concretó alrededor de las 2:30, luego de que el operador del sistema de videovigilancia detectara a un hombre circulando con prendas en su poder en la intersección de avenida Rafael Núñez y Piotti.
Según informaron fuentes policiales, minutos antes el propietario del local “Montesco & Malpensa”, ubicado en avenida Rafael Núñez al 5800, había sido alertado por vecinos sobre daños en la vidriera. Al llegar al lugar, constató el faltante de diversas prendas de vestir.
Con los datos aportados por las cámaras, se montó un operativo cerrojo en la zona que permitió ubicar al sospechoso cuando se desplazaba a pie con los elementos sustraídos.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un chaleco reflectivo -habitualmente utilizado por cuidacoches-, una mochila y una importante cantidad de ropa, entre ellas pantalones, buzos, una campera y otras prendas.
El hombre, mayor de edad, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar si está vinculado a otros hechos similares en el sector.
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