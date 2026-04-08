Córdoba: tenía antecedentes penales, vendía drogas frente a un merendero y fue detenida por la FPA

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron tres allanamientos, secuestraron estupefacientes y detuvieron a una narcomenudista en la ciudad de Córdoba.
El despliegue operativo tuvo lugar en tres viviendas ubicadas en la calle Belgrano al 1600 y Pasaje s/n (2) de barrio Villa Richardson. Durante los registros, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, $ 448.000, psicofármacos, una balanza digital y elementos de fraccionamiento. Además, se detuvo a una mujer que contaba con antecedentes por venta de sustancias ilícitas.
Para destacar, la investigación permitió el cierre de un punto de venta de drogas sensible y clave en la zona, ya que el mismo se encontraba en cercanías del Hospital Misericordia, al Establecimiento Penitenciario N°9 e incluso, frente a un merendero donde asisten jóvenes y niños del barrio.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
El despliegue operativo tuvo lugar en tres viviendas ubicadas en la calle Belgrano al 1600 y Pasaje s/n (2) de barrio Villa Richardson. Durante los registros, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, $ 448.000, psicofármacos, una balanza digital y elementos de fraccionamiento. Además, se detuvo a una mujer que contaba con antecedentes por venta de sustancias ilícitas.
Para destacar, la investigación permitió el cierre de un punto de venta de drogas sensible y clave en la zona, ya que el mismo se encontraba en cercanías del Hospital Misericordia, al Establecimiento Penitenciario N°9 e incluso, frente a un merendero donde asisten jóvenes y niños del barrio.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba supervisó el operativo y dispuso el traslado de la detenida y los elementos secuestrados a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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