Córdoba: FPA desbarató una banda narcofamiliar en barrio Ciudad Mi Esperanza. Siete detenidos

A partir de denuncias anónimas recibidas a la línea 0800 888 8080, investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante una investigación que se extendió durante aproximadamente dos meses, logrando desarticular una banda familiar integrada por siete personas, dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Como resultado del procedimiento, se logró el cierre de dos puntos de venta ubicados en barrio Ciudad Mi Esperanza y la detención de siete personas: cuatro hombres y tres mujeres, cuyas edades oscilan entre los 17 y 33 años. Cabe destacar que uno de los detenidos se encontraba en libertad condicional desde el año 2024 por el mismo delito.
Durante los registros, investigadores de la FPA secuestraron un total de 268 dosis de marihuana y 184 de cocaína, dinero y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
Cabe mencionar que la banda narcofamiliar comercializaba las sustancias tanto desde el domicilio como en la vía pública, incluyendo la vereda del inmueble y una esquina cercana a una plaza. Asimismo, se constató el consumo de estupefacientes en el frente de la vivienda.
Finalmente, intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Como resultado del procedimiento, se logró el cierre de dos puntos de venta ubicados en barrio Ciudad Mi Esperanza y la detención de siete personas: cuatro hombres y tres mujeres, cuyas edades oscilan entre los 17 y 33 años. Cabe destacar que uno de los detenidos se encontraba en libertad condicional desde el año 2024 por el mismo delito.
Durante los registros, investigadores de la FPA secuestraron un total de 268 dosis de marihuana y 184 de cocaína, dinero y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.
Cabe mencionar que la banda narcofamiliar comercializaba las sustancias tanto desde el domicilio como en la vía pública, incluyendo la vereda del inmueble y una esquina cercana a una plaza. Asimismo, se constató el consumo de estupefacientes en el frente de la vivienda.
Finalmente, intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
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