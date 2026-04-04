Córdoba: la FPA detuvo a un policía en actividad, su pareja ingirió dosis de cocaína para ocultarla, fue llevada al hospital y falleció

En un operativo realizado en barrio IPV 360 de la ciudad de Córdoba, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a un policía y su pareja falleció al ingerir dosis de cocaína durante el procedimiento.
En el momento del ingreso del personal táctico a una vivienda, la principal investigada de la causa intentó descartarse de envoltorios de cocaína ingiriéndolos en el baño. Minutos más tarde la mujer se descompensó y tuvo vómitos y convulsiones. Fue traslada por el propio personal de la FPA al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero (barrio Arguello), donde fue asistida inmediatamente. En dicho nosocomio se le indujo a un coma farmacológico, logrando su estabilización. Horas más tarde, se produjo su derivación al Hospital de Urgencias. Falleció a las 8 de la mañana por un shock cardiogénico.
En el punto de venta se encontraba su pareja, un policía de la provincia de Córdoba. El mismo fue imputado por Tenencia con Fines de Comercialización.
Durante el registro del domicilio se logró el secuestro de 100 dosis de cocaína, un arma de fuego, dos cargadores, 35 cartuchos, dinero, un automóvil y elementos relacionados a la causa.
Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial.
En el momento del ingreso del personal táctico a una vivienda, la principal investigada de la causa intentó descartarse de envoltorios de cocaína ingiriéndolos en el baño. Minutos más tarde la mujer se descompensó y tuvo vómitos y convulsiones. Fue traslada por el propio personal de la FPA al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero (barrio Arguello), donde fue asistida inmediatamente. En dicho nosocomio se le indujo a un coma farmacológico, logrando su estabilización. Horas más tarde, se produjo su derivación al Hospital de Urgencias. Falleció a las 8 de la mañana por un shock cardiogénico.
En el punto de venta se encontraba su pareja, un policía de la provincia de Córdoba. El mismo fue imputado por Tenencia con Fines de Comercialización.
Durante el registro del domicilio se logró el secuestro de 100 dosis de cocaína, un arma de fuego, dos cargadores, 35 cartuchos, dinero, un automóvil y elementos relacionados a la causa.
Autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenaron la remisión de los elementos incautados y el traslado del aprehendido a sede judicial.
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