Córdoba impulsa “Mi Escuela en Datos” para fortalecer la innovación educativa

En el marco del programa TransFORMAR@Cba, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba continúa avanzando en la implementación de Mi Escuela en Datos, un conjunto de reportes diseñados para que cada institución acceda a información clave para el análisis, la autoevaluación y la mejora continua de los aprendizajes.
Esta iniciativa se inscribe dentro de las políticas estratégicas impulsadas por la gestión del Gobernador Martín Llaryora, quien promueve una administración pública moderna y eficiente. En este sentido, el Ministerio de Educación lidera un proceso de Gobernanza Aumentada, poniendo a disposición insumos que permiten transformar el dato en información y esta, a su vez, en producción de conocimiento situado.
Al respecto, el Ministro de Educación, Horacio Ademar Ferreyra, destacó: «Siguiendo la visión de nuestro Gobernador Martín Llaryora, en Córdoba valoramos el dato como un activo estratégico. No se trata solo de acumular registros, sino de habituarnos a una Gobernanza Aumentada, donde la evidencia nos permite tomar decisiones más precisas. TransFORMAR@Cba propone una escuela que se piensa a sí misma, que analiza su trayectoria y produce conocimiento para construir mejores oportunidades de aprendizaje para cada estudiante».
Alcance y herramientas
La iniciativa impulsada por la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, que inicia con las Escuelas Precursoras, se extenderá progresivamente a todas las instituciones de la provincia. Además, el esquema de reportes se adapta a los distintos niveles de gestión:
• Mi Supervisión en Datos: Para el acompañamiento de zona.
• Mi Dirección en Datos: Para las conducciones de nivel y modalidad.
• Mi Región en Datos: Para un análisis territorial profundo de las 11 Regiones Educativas.
Mi Escuela en Datos integra información del Relevamiento Anual (RA), series históricas y resultados de operativos de evaluación como Aprender y PRISMA. A diferencia de los reportes tradicionales, incorpora claves de lectura y orientaciones pedagógicas que facilitan el uso de la información por parte de docentes y directivos.
La Directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, destacó que «el desafío es utilizar los saberes institucionales para repensar los proyectos educativos». Asimismo, María José Llanos Pozzi, Subdirectora del Sistema Integral de Información Educativa, subrayó que la propuesta busca «habilitar espacios de diálogo común a partir de herramientas más cercanas y orientadoras».
El desarrollo de estos reportes es fruto del trabajo de los equipos técnicos ministeriales en articulación con las demandas del territorio, y ya se encuentran disponibles para consulta continua en el Sistema de Gestión Estudiantes.
Esta iniciativa se inscribe dentro de las políticas estratégicas impulsadas por la gestión del Gobernador Martín Llaryora, quien promueve una administración pública moderna y eficiente. En este sentido, el Ministerio de Educación lidera un proceso de Gobernanza Aumentada, poniendo a disposición insumos que permiten transformar el dato en información y esta, a su vez, en producción de conocimiento situado.
Al respecto, el Ministro de Educación, Horacio Ademar Ferreyra, destacó: «Siguiendo la visión de nuestro Gobernador Martín Llaryora, en Córdoba valoramos el dato como un activo estratégico. No se trata solo de acumular registros, sino de habituarnos a una Gobernanza Aumentada, donde la evidencia nos permite tomar decisiones más precisas. TransFORMAR@Cba propone una escuela que se piensa a sí misma, que analiza su trayectoria y produce conocimiento para construir mejores oportunidades de aprendizaje para cada estudiante».
Alcance y herramientas
La iniciativa impulsada por la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, que inicia con las Escuelas Precursoras, se extenderá progresivamente a todas las instituciones de la provincia. Además, el esquema de reportes se adapta a los distintos niveles de gestión:
• Mi Supervisión en Datos: Para el acompañamiento de zona.
• Mi Dirección en Datos: Para las conducciones de nivel y modalidad.
• Mi Región en Datos: Para un análisis territorial profundo de las 11 Regiones Educativas.
Mi Escuela en Datos integra información del Relevamiento Anual (RA), series históricas y resultados de operativos de evaluación como Aprender y PRISMA. A diferencia de los reportes tradicionales, incorpora claves de lectura y orientaciones pedagógicas que facilitan el uso de la información por parte de docentes y directivos.
La Directora General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán Zehnder, destacó que «el desafío es utilizar los saberes institucionales para repensar los proyectos educativos». Asimismo, María José Llanos Pozzi, Subdirectora del Sistema Integral de Información Educativa, subrayó que la propuesta busca «habilitar espacios de diálogo común a partir de herramientas más cercanas y orientadoras».
El desarrollo de estos reportes es fruto del trabajo de los equipos técnicos ministeriales en articulación con las demandas del territorio, y ya se encuentran disponibles para consulta continua en el Sistema de Gestión Estudiantes.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario