Córdoba homenajeó a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Gustavo Benedetti, presidió en la localidad de Arroyito el acto central en conmemoración del 44º Aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Miles de vecinos enarbolando banderas argentinas se congregaron en la avenida Mariano Moreno, esquina Carlos Pontín, para presenciar el desfile cívico-militar en homenaje a hombres y mujeres que participaron en defensa de la soberanía nacional en las Islas Malvinas.
Llaryora agradeció el cálido acompañamiento de los vecinos de Arroyito que salieron de sus casas para sumarse al reconocimiento, así como a todas las agrupaciones participantes.
Asimismo, el gobernador dedicó un momento de profunda reflexión para recordar a aquellos veteranos que regresaron al continente pero sufrieron la indiferencia de la sociedad.
En ese sentido, lamentó que, al volver, «no fueron recibidos como el pueblo argentino tenía que hacerlo«, una dolorosa situación que derivó en que muchos de ellos, sumidos en el dolor de la posguerra, terminaran quitándose la vida.
El Gobernador puso en valor el rol fundamental del núcleo íntimo de los excombatientes como refugio.
«Quiero conmemorar ese abrazo familiar frente a una mirada hostil de la Argentina que no los cobijó», expresó.
Remarcó que, a diferencia de aquellos años, hoy el pueblo finalmente se reúne para brindarles el reconocimiento y el respeto que siempre debieron tener.
Por último, el mandatario provincial explicó la decisión de continuar con el acto a pesar de las inclemencias del tiempo, trazando un paralelismo con las duras condiciones que enfrentaron los soldados en 1982.
Las columnas que marcharon estuvieron integradas por veteranos de guerra, efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y personal de las fuerzas de seguridad de Córdoba.
También se movilizaron instituciones educativas y entidades que se sumaron al homenaje a los veteranos y caídos en el conflicto en el Atlántico Sur durante 1982.
La conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecida por la Ley 25.370, sancionada por el Congreso Nacional el 22 de noviembre del 2000, que también designa esta fecha como feriado nacional.
Estuvieron presentes la vicegobernadora Miryan Prunotto; el ministro de Vinculación Territorial y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabian López; el ministro de Seguridad; Juan Pablo Quinteros. y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres.
También participaron funcionarios municipales, autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, jefes de las FF.AA y de las fuerzas de seguridad de Córdoba, entre otras autoridades.
We Tranfer:
https://we.tl/t-cXc5kGH0mxzZ765w
Miles de vecinos enarbolando banderas argentinas se congregaron en la avenida Mariano Moreno, esquina Carlos Pontín, para presenciar el desfile cívico-militar en homenaje a hombres y mujeres que participaron en defensa de la soberanía nacional en las Islas Malvinas.
Llaryora agradeció el cálido acompañamiento de los vecinos de Arroyito que salieron de sus casas para sumarse al reconocimiento, así como a todas las agrupaciones participantes.
Asimismo, el gobernador dedicó un momento de profunda reflexión para recordar a aquellos veteranos que regresaron al continente pero sufrieron la indiferencia de la sociedad.
En ese sentido, lamentó que, al volver, «no fueron recibidos como el pueblo argentino tenía que hacerlo«, una dolorosa situación que derivó en que muchos de ellos, sumidos en el dolor de la posguerra, terminaran quitándose la vida.
El Gobernador puso en valor el rol fundamental del núcleo íntimo de los excombatientes como refugio.
«Quiero conmemorar ese abrazo familiar frente a una mirada hostil de la Argentina que no los cobijó», expresó.
Remarcó que, a diferencia de aquellos años, hoy el pueblo finalmente se reúne para brindarles el reconocimiento y el respeto que siempre debieron tener.
Por último, el mandatario provincial explicó la decisión de continuar con el acto a pesar de las inclemencias del tiempo, trazando un paralelismo con las duras condiciones que enfrentaron los soldados en 1982.
Las columnas que marcharon estuvieron integradas por veteranos de guerra, efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y personal de las fuerzas de seguridad de Córdoba.
También se movilizaron instituciones educativas y entidades que se sumaron al homenaje a los veteranos y caídos en el conflicto en el Atlántico Sur durante 1982.
La conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecida por la Ley 25.370, sancionada por el Congreso Nacional el 22 de noviembre del 2000, que también designa esta fecha como feriado nacional.
Estuvieron presentes la vicegobernadora Miryan Prunotto; el ministro de Vinculación Territorial y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabian López; el ministro de Seguridad; Juan Pablo Quinteros. y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres.
También participaron funcionarios municipales, autoridades de los poderes Legislativo y Judicial, jefes de las FF.AA y de las fuerzas de seguridad de Córdoba, entre otras autoridades.
We Tranfer:
https://we.tl/t-cXc5kGH0mxzZ765w
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario