La Escuela de Abogados del Estado tratará la Reforma Laboral, un tema de candente actualidad

En la continuidad del ciclo de conferencias gratuitas que anualmente organiza la Escuela de Abogados del Estado, el martes 7 de abril a partir de las 17, dos destacados especialistas abordarán el tema “Reforma Laboral, derecho individual del trabajo”.
Se trata de Carlos Toselli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de Matías Diplotti, docente y magister en Derecho del Trabajo.
Dado la candente actualidad de la temática elegida en esta ocasión, las exposiciones serán seguidas por inscriptos de todo el país.
Como es usual los interesados pueden anotarse hasta minutos antes de que se inicie la conferencia, prevista para las 17.
Los canales habituales para comunicarse con los organizadores a través de internet son los siguientes:
• Web: https://escueladeabogados.cba.gov.ar/
• Instagram: https://www.instagram.com/escueladeabogadoscba/
• Facebook: https://www.facebook.com/escueladeabogadoscba
• Canal de YouTube: https://www.youtube.com/c/EscueladeAbogadosdelEstadodeCórdoba
• Mail: escueladeabogados@cba.gov.ar
Los disertantes serán presentados por la directora de la Escuela de Abogados del Estado, Mariana Boschetto, quien también tendrá a su cargo una introducción general al tema y se referirá al interés que ha despertado entre abogados y estudiosos de todo el país. en razón de la reciente sanción de la ley que modificó la legislación laboral.
Tanto Toselli como Diplotti tienen una larga experiencia en esa problemática.El primero además de ser el actual decano de Derecho, se ha desempeñado como profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las Facultades de Derecho y de Ciencias
Se trata de Carlos Toselli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de Matías Diplotti, docente y magister en Derecho del Trabajo.
Dado la candente actualidad de la temática elegida en esta ocasión, las exposiciones serán seguidas por inscriptos de todo el país.
Como es usual los interesados pueden anotarse hasta minutos antes de que se inicie la conferencia, prevista para las 17.
Los canales habituales para comunicarse con los organizadores a través de internet son los siguientes:
• Web: https://escueladeabogados.cba.gov.ar/
• Instagram: https://www.instagram.com/escueladeabogadoscba/
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• Mail: escueladeabogados@cba.gov.ar
Los disertantes serán presentados por la directora de la Escuela de Abogados del Estado, Mariana Boschetto, quien también tendrá a su cargo una introducción general al tema y se referirá al interés que ha despertado entre abogados y estudiosos de todo el país. en razón de la reciente sanción de la ley que modificó la legislación laboral.
Tanto Toselli como Diplotti tienen una larga experiencia en esa problemática.El primero además de ser el actual decano de Derecho, se ha desempeñado como profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de las Facultades de Derecho y de Ciencias
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