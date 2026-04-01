FPA detuvo a un hombre que utilizaba cuentas de terceros para comercializar drogas en Cruz del Eje

Bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Cruz del Eje, que culminó con la detención de un hombre mayor de edad y el desmantelamiento de un punto de venta de estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado en calle Leopoldo Lugones al 100 de barrio Toco-Toco, donde fue aprehendido un sujeto de 31 años. Cabe destacar que el investigado posee antecedentes por infracción a la Ley 23.737, en una causa correspondiente al año 2019.
Durante la pesquisa en la propiedad, se secuestraron 118 dosis de marihuana, 6 dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa, semillas y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.
De acuerdo a la investigación, el detenido realizaba ventas directas en el inmueble y también efectuaba entregas en la vía pública mediante el uso de un vehículo en la localidad. Asimismo, utilizaba cuentas bancarias de terceros para el cobro de las transacciones.
Interviene la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, que dispuso la imputación por Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización y el traslado del detenido a sede judicial.
El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado en calle Leopoldo Lugones al 100 de barrio Toco-Toco, donde fue aprehendido un sujeto de 31 años. Cabe destacar que el investigado posee antecedentes por infracción a la Ley 23.737, en una causa correspondiente al año 2019.
Durante la pesquisa en la propiedad, se secuestraron 118 dosis de marihuana, 6 dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa, semillas y diversos elementos vinculados a la actividad ilegal.
De acuerdo a la investigación, el detenido realizaba ventas directas en el inmueble y también efectuaba entregas en la vía pública mediante el uso de un vehículo en la localidad. Asimismo, utilizaba cuentas bancarias de terceros para el cobro de las transacciones.
Interviene la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, que dispuso la imputación por Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización y el traslado del detenido a sede judicial.
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