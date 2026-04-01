En el Día Nacional del Agua, Córdoba reafirma su liderazgo en la gestión hídrica

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, encabezó este miércoles un acto por el Día Nacional del Agua, que contó con la participación del científico argentino Pedro Di Nezio, quien brindó una exposición sobre Modelado del Clima.
Esta actividad cerró una serie de acciones desarrolladas a lo largo de marzo por el Mes del Agua, una propuesta impulsada por la cartera provincial para promover la concientización sobre el uso, la gestión y la conservación de los recursos hídricos, consolidando una política pública que posiciona al agua como un eje estratégico para el desarrollo territorial.
López destacó el rol histórico de la Provincia en la institucionalización de la agenda hídrica: “Argentina decidió establecer el Día Nacional del Agua sobre la base de la fuerte tradición hídrica de Córdoba, incluso 21 años antes de que Naciones Unidas instituyera el Día Internacional del Agua” aseveró.
Asimismo, remarcó la evolución del enfoque en la gestión del recurso. “Con el tiempo, pasamos de una mirada centrada en la hidráulica y la hidrología a un enfoque integral que incorpora la gobernanza y la dimensión hidrometeorológica”, sostuvo.
En esa línea, puso en valor el desarrollo de herramientas estratégicas: “Hace más de una década creamos el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, una herramienta clave que ya muestra resultados concretos”.
Además, el ministro subrayó el fortalecimiento de las capacidades institucionales destacando que “Creamos y consolidamos la Escuela del Agua, junto con instancias de formación como especializaciones, maestrías y doctorados en la materia”.
Y, por último, destacó el rol de la innovación y la participación sosteniendo que “El proyecto Matteo y las iniciativas de ciencia ciudadana expresan una nueva forma de construir conocimiento, de manera colaborativa”.
Di Nezio es un especialista en la dinámica y la predicción del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y las sequías persistentes. Su exposición fue seguida con interés por funcionarios, miembros del equipo ministerial y público.
En el acto también estuvo presente el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló; el presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), Guillermo Vílchez; junto a secretarios, funcionarios provinciales e invitados especiales.
Cabe destacar que el Día Nacional del Agua tiene su origen en nuestra provincia: en 1938 Córdoba creó la Dirección Provincial de Hidráulica, organismo que impulsó un modelo innovador de gestión hídrica. Años más tarde, en 1963, al cumplirse el 25° aniversario de su creación, se realizó en Córdoba el 1° Congreso Nacional del Agua, donde se propuso institucionalizar esta conmemoración a nivel nacional en reconocimiento a la trayectoria provincial.
Desde entonces, Córdoba se consolidó como referente en la planificación y administración de los recursos hídricos, promoviendo políticas que integran infraestructura, sostenibilidad y equidad territorial.
Mes del Agua 2026: una agenda con enfoque en la igualdad
Durante todo marzo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y otros organismos vinculados, impulsaron la campaña “Mes del Agua 2026: donde fluye el agua, crece la igualdad”.
La iniciativa se estructuró en torno a fechas clave como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), el 22 de marzo (Día Mundial del Agua) y el 31 de marzo (Día Nacional del Agua), articulando acciones que vinculan el acceso al agua con la reducción de desigualdades.
El lema, alineado con la consigna internacional, pone de relieve que la crisis del agua impacta de manera desigual en la población, afectando especialmente a mujeres y niñas en contextos de vulnerabilidad. En ese sentido, la Provincia avanza con el Plan de Igualdad Territorial, que contempla obras estratégicas de agua y saneamiento en el norte y sur cordobés, orientadas a mejorar la calidad de vida, impulsar la producción y generar empleo.
En este contexto, además, se destacan los 10 años del Programa Escuela del Agua, una iniciativa clave en la formación y concientización sobre el uso responsable del recurso.
Cabe destacar que, durante el Mes del Agua, los principales embalses de la provincia alcanzaron su máximo nivel gracias a las abundantes precipitaciones, asegurando la disponibilidad de este recurso en calidad y en cantidad para los meses restantes del año.
Jornada abierta para acercar el conocimiento a la comunidad
Como cierre del Mes del Agua, se realizó una jornada abierta en el centro de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de acercar conocimientos, experiencias y promover la conciencia sobre la gestión y el cuidado de los recursos hídricos.
La propuesta incluyó tres espacios temáticos. A cargo de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), se presentaron actividades del Programa Escuela del Agua y Proyecto Matteo, con un mapa 3D interactivo, juegos educativos sobre cuencas y huella hídrica, y una estación digital que permitió conocer herramientas de gestión como el PIHC.
Además, se dispuso un espacio con experiencias de realidad aumentada vinculadas al agua. Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, junto a su equipo de hidrometeorología, coordinó un tercer sector en el que se exhibieron instrumentales técnicos que se utilizan para la medición en campo.
La jornada tuvo como propósito fomentar el conocimiento, la participación y el compromiso ciudadano en torno a un recurso vital para el desarrollo sostenible de la Provincia.
Córdoba, sede del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
En el marco de las actividades del Mes del Agua, también se habilitaron las inscripciones para el XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se realizará los días 18 y 19 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba.
El evento reunirá a especialistas, académicos, empresas y representantes gubernamentales para debatir sobre agua potable, saneamiento y gestión ambiental, consolidando a la provincia como anfitriona de uno de los principales encuentros técnicos del país en materia de infraestructura sanitaria ambiental.
Cómo participar: Las personas interesadas en participar del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden acceder a la información completa del evento e inscribirse a través del siguiente enlace:
https://www.eventbrite.com.ar/e/xxiii-congreso-argentino-de-ingenieria-sanitaria-y-ambiental-tickets-1982326584176?aff=oddtdtcreator
Esta actividad cerró una serie de acciones desarrolladas a lo largo de marzo por el Mes del Agua, una propuesta impulsada por la cartera provincial para promover la concientización sobre el uso, la gestión y la conservación de los recursos hídricos, consolidando una política pública que posiciona al agua como un eje estratégico para el desarrollo territorial.
López destacó el rol histórico de la Provincia en la institucionalización de la agenda hídrica: “Argentina decidió establecer el Día Nacional del Agua sobre la base de la fuerte tradición hídrica de Córdoba, incluso 21 años antes de que Naciones Unidas instituyera el Día Internacional del Agua” aseveró.
Asimismo, remarcó la evolución del enfoque en la gestión del recurso. “Con el tiempo, pasamos de una mirada centrada en la hidráulica y la hidrología a un enfoque integral que incorpora la gobernanza y la dimensión hidrometeorológica”, sostuvo.
En esa línea, puso en valor el desarrollo de herramientas estratégicas: “Hace más de una década creamos el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, una herramienta clave que ya muestra resultados concretos”.
Además, el ministro subrayó el fortalecimiento de las capacidades institucionales destacando que “Creamos y consolidamos la Escuela del Agua, junto con instancias de formación como especializaciones, maestrías y doctorados en la materia”.
Y, por último, destacó el rol de la innovación y la participación sosteniendo que “El proyecto Matteo y las iniciativas de ciencia ciudadana expresan una nueva forma de construir conocimiento, de manera colaborativa”.
Di Nezio es un especialista en la dinámica y la predicción del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y las sequías persistentes. Su exposición fue seguida con interés por funcionarios, miembros del equipo ministerial y público.
En el acto también estuvo presente el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló; el presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), Guillermo Vílchez; junto a secretarios, funcionarios provinciales e invitados especiales.
Cabe destacar que el Día Nacional del Agua tiene su origen en nuestra provincia: en 1938 Córdoba creó la Dirección Provincial de Hidráulica, organismo que impulsó un modelo innovador de gestión hídrica. Años más tarde, en 1963, al cumplirse el 25° aniversario de su creación, se realizó en Córdoba el 1° Congreso Nacional del Agua, donde se propuso institucionalizar esta conmemoración a nivel nacional en reconocimiento a la trayectoria provincial.
Desde entonces, Córdoba se consolidó como referente en la planificación y administración de los recursos hídricos, promoviendo políticas que integran infraestructura, sostenibilidad y equidad territorial.
Mes del Agua 2026: una agenda con enfoque en la igualdad
Durante todo marzo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y otros organismos vinculados, impulsaron la campaña “Mes del Agua 2026: donde fluye el agua, crece la igualdad”.
La iniciativa se estructuró en torno a fechas clave como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), el 22 de marzo (Día Mundial del Agua) y el 31 de marzo (Día Nacional del Agua), articulando acciones que vinculan el acceso al agua con la reducción de desigualdades.
El lema, alineado con la consigna internacional, pone de relieve que la crisis del agua impacta de manera desigual en la población, afectando especialmente a mujeres y niñas en contextos de vulnerabilidad. En ese sentido, la Provincia avanza con el Plan de Igualdad Territorial, que contempla obras estratégicas de agua y saneamiento en el norte y sur cordobés, orientadas a mejorar la calidad de vida, impulsar la producción y generar empleo.
En este contexto, además, se destacan los 10 años del Programa Escuela del Agua, una iniciativa clave en la formación y concientización sobre el uso responsable del recurso.
Cabe destacar que, durante el Mes del Agua, los principales embalses de la provincia alcanzaron su máximo nivel gracias a las abundantes precipitaciones, asegurando la disponibilidad de este recurso en calidad y en cantidad para los meses restantes del año.
Jornada abierta para acercar el conocimiento a la comunidad
Como cierre del Mes del Agua, se realizó una jornada abierta en el centro de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de acercar conocimientos, experiencias y promover la conciencia sobre la gestión y el cuidado de los recursos hídricos.
La propuesta incluyó tres espacios temáticos. A cargo de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), se presentaron actividades del Programa Escuela del Agua y Proyecto Matteo, con un mapa 3D interactivo, juegos educativos sobre cuencas y huella hídrica, y una estación digital que permitió conocer herramientas de gestión como el PIHC.
Además, se dispuso un espacio con experiencias de realidad aumentada vinculadas al agua. Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, junto a su equipo de hidrometeorología, coordinó un tercer sector en el que se exhibieron instrumentales técnicos que se utilizan para la medición en campo.
La jornada tuvo como propósito fomentar el conocimiento, la participación y el compromiso ciudadano en torno a un recurso vital para el desarrollo sostenible de la Provincia.
Córdoba, sede del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
En el marco de las actividades del Mes del Agua, también se habilitaron las inscripciones para el XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que se realizará los días 18 y 19 de mayo en el Centro de Convenciones Córdoba.
El evento reunirá a especialistas, académicos, empresas y representantes gubernamentales para debatir sobre agua potable, saneamiento y gestión ambiental, consolidando a la provincia como anfitriona de uno de los principales encuentros técnicos del país en materia de infraestructura sanitaria ambiental.
Cómo participar: Las personas interesadas en participar del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden acceder a la información completa del evento e inscribirse a través del siguiente enlace:
https://www.eventbrite.com.ar/e/xxiii-congreso-argentino-de-ingenieria-sanitaria-y-ambiental-tickets-1982326584176?aff=oddtdtcreator
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