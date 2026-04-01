Cordobeses en Alerta: robó cheques y efectivo por más de $80 millones y quedó detenido

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, personal policial logró la detención de un hombre de 24 años en barrio Quebrada de las Rosas.
El procedimiento inició cuando los efectivos realizaban un patrullaje preventivo en la intersección de Juan Cano y Chancay. Según indicaron, el sujeto habría dañado el vidrio trasero de una camioneta Toyota Corolla Cross y sustraído dinero de su interior.
Tras un breve seguimiento controlado, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su aprehensión en calle Chancay al 400.
El detenido tenía en una mochila más de $6.000.000 en efectivo, cheques sin firmar por un monto superior a los 74 millones de pesos y un destornillador, además de otros elementos vinculados con el hecho.
De acuerdo con la información oficial, el dinero sustraído pertenecía a un hombre de 53 años.
Finalmente, el delincuente fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, se logró recuperar la totalidad de los objetos y el dinero sustraídos.
Cómo adherir a Cordobeses en Alerta
La incorporación al programa es sencilla: a través de un mapa interactivo de los barrios de la ciudad, los vecinos pueden verificar si su zona ya forma parte de la red o si es necesario realizar la inscripción, ingresando al siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
Durante el proceso de adhesión, se selecciona el barrio correspondiente, se hace clic en el botón indicado y se completa un formulario. Al finalizar, cada vecino recibe el número de WhatsApp asignado a su zona.
Es importante destacar que se recomienda agendar el número proporcionado por el programa y utilizarlo únicamente dentro del barrio o ámbito laboral registrado, con el fin de garantizar un seguimiento territorial preciso y el correcto funcionamiento del sistema en cada sector.
Asimismo, los equipos de Cordobeses en Alerta recorren semanalmente los barrios adheridos para brindar capacitaciones, difundir la iniciativa e incorporar a nuevos vecinos.
El procedimiento inició cuando los efectivos realizaban un patrullaje preventivo en la intersección de Juan Cano y Chancay. Según indicaron, el sujeto habría dañado el vidrio trasero de una camioneta Toyota Corolla Cross y sustraído dinero de su interior.
Tras un breve seguimiento controlado, los agentes lograron interceptarlo y proceder a su aprehensión en calle Chancay al 400.
El detenido tenía en una mochila más de $6.000.000 en efectivo, cheques sin firmar por un monto superior a los 74 millones de pesos y un destornillador, además de otros elementos vinculados con el hecho.
De acuerdo con la información oficial, el dinero sustraído pertenecía a un hombre de 53 años.
Finalmente, el delincuente fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, se logró recuperar la totalidad de los objetos y el dinero sustraídos.
Cómo adherir a Cordobeses en Alerta
La incorporación al programa es sencilla: a través de un mapa interactivo de los barrios de la ciudad, los vecinos pueden verificar si su zona ya forma parte de la red o si es necesario realizar la inscripción, ingresando al siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
Durante el proceso de adhesión, se selecciona el barrio correspondiente, se hace clic en el botón indicado y se completa un formulario. Al finalizar, cada vecino recibe el número de WhatsApp asignado a su zona.
Es importante destacar que se recomienda agendar el número proporcionado por el programa y utilizarlo únicamente dentro del barrio o ámbito laboral registrado, con el fin de garantizar un seguimiento territorial preciso y el correcto funcionamiento del sistema en cada sector.
Asimismo, los equipos de Cordobeses en Alerta recorren semanalmente los barrios adheridos para brindar capacitaciones, difundir la iniciativa e incorporar a nuevos vecinos.
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