Estudiantes de toda la provincia podrán incorporarse al programa Centro de Idiomas Córdoba: cursos gratuitos y certificación oficial

La Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes del sistema educativo provincial al programa Centro de Idiomas Córdoba (CIC).
El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para promover la participación de jóvenes en esta propuesta formativa, que ofrece cursos gratuitos, asincrónicos y autogestionados de idiomas a través de la plataforma Campus Córdoba.
La iniciativa está destinada a personas de entre 16 y 35 años con residencia en la provincia y cuenta con opciones de formación en inglés, portugués, francés, italiano, alemán y chino mandarín.
En este sentido, el Ministerio de Educación se compromete a difundir el programa en los establecimientos educativos bajo su órbita, asesorar a los estudiantes interesados y acompañar sus trayectorias para garantizar la finalización de los cursos.
Asimismo, evaluará la disponibilidad de espacios físicos en las instituciones para facilitar el acceso a las clases virtuales y asegurará la certificación oficial de los aprendizajes, conforme a la normativa vigente.
Por su parte, la Agencia Córdoba Joven aportará materiales de difusión, coordinará instancias de acompañamiento con docentes del programa cuando sea requerido y promoverá las distintas actividades vinculadas al CIC a través de sus canales oficiales.
Además, se prevé la invitación a estudiantes a encuentros y propuestas recreativas en el marco del programa.
Este convenio representa un paso más en la articulación de políticas públicas orientadas a ampliar oportunidades de formación y fortalecer las trayectorias educativas de las juventudes cordobesas, promoviendo herramientas clave para su desarrollo integral.
El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para promover la participación de jóvenes en esta propuesta formativa, que ofrece cursos gratuitos, asincrónicos y autogestionados de idiomas a través de la plataforma Campus Córdoba.
La iniciativa está destinada a personas de entre 16 y 35 años con residencia en la provincia y cuenta con opciones de formación en inglés, portugués, francés, italiano, alemán y chino mandarín.
En este sentido, el Ministerio de Educación se compromete a difundir el programa en los establecimientos educativos bajo su órbita, asesorar a los estudiantes interesados y acompañar sus trayectorias para garantizar la finalización de los cursos.
Asimismo, evaluará la disponibilidad de espacios físicos en las instituciones para facilitar el acceso a las clases virtuales y asegurará la certificación oficial de los aprendizajes, conforme a la normativa vigente.
Por su parte, la Agencia Córdoba Joven aportará materiales de difusión, coordinará instancias de acompañamiento con docentes del programa cuando sea requerido y promoverá las distintas actividades vinculadas al CIC a través de sus canales oficiales.
Además, se prevé la invitación a estudiantes a encuentros y propuestas recreativas en el marco del programa.
Este convenio representa un paso más en la articulación de políticas públicas orientadas a ampliar oportunidades de formación y fortalecer las trayectorias educativas de las juventudes cordobesas, promoviendo herramientas clave para su desarrollo integral.
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