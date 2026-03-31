Saldán: FPA detuvo a dos hermanos que vendían drogas con fachada de verdulería

Tras varias semanas de tareas investigativas iniciadas a partir de denuncias anónimas al 0800 888 8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en la ciudad de Saldán, que culminó con la detención de dos hermanos por comercialización de estupefacientes.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Alicia Moreau de Justo s/n de barrio Portón de Piedra. En el lugar fueron aprehendidos una mujer de 43 años y un hombre de 39.
Durante el registro del inmueble, personal de la FPA secuestró varias dosis de cocaína, marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y diversos elementos de interés para la causa.
Según la investigación, el punto de venta tenía como fachada una verdulería y se encontraba ubicado a metros de un polideportivo, un centro de salud y la plaza Héroes de Malvinas.
Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde fueron imputados por el delito de Comercialización de Estupefacientes, según lo establecido en la Ley 23.737.
El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Alicia Moreau de Justo s/n de barrio Portón de Piedra. En el lugar fueron aprehendidos una mujer de 43 años y un hombre de 39.
Durante el registro del inmueble, personal de la FPA secuestró varias dosis de cocaína, marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero y diversos elementos de interés para la causa.
Según la investigación, el punto de venta tenía como fachada una verdulería y se encontraba ubicado a metros de un polideportivo, un centro de salud y la plaza Héroes de Malvinas.
Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, donde fueron imputados por el delito de Comercialización de Estupefacientes, según lo establecido en la Ley 23.737.
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