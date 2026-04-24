Policiales de la Departamental Totoral

DESPISTE DE VEHICULO
Siendo las 16:00 hs, sobre Ruta Nacional N° 9 km 805, personal policial procede a entrevistar a un masculino de 53 años de edad, quien se conducía en una Pick Up Ford Raptor. El mismo manifiesta que, al intentar realizar una maniobra, no advierte la presencia de una alcantarilla, quedando el vehículo colgado de su parte delantera.
Se hace presente un vecino del lugar, quien colabora con un tractor para la extracción del rodado. Cabe mencionar que no se registraron personas lesionadas.
OPERATIVO SATURACIÓN Y PATRULLAJES PREVENTIVOS EN DEPARTAMENTO TOTORAL*Continuando con los Operativos ordenados por la Departamental, en el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana se realizaron distintos operativos de saturación está en distintas localidades el personal del Comando de Acción Preventiva con Móviles, Motocicletas y las Comisarías locales, realizando distintas tareas de prevención, reforzando la seguridad, con controles móviles y fijos en puntos estratégicos, intensificación de patrullaje y control de objetivos.
Detenidos / Traslados por contravención: 03
Procedimientos por infracción a los Artículos de la Ley 1 0.326.: 02 motocicletas y 01 automóviles.
Siendo las 16:00 hs, sobre Ruta Nacional N° 9 km 805, personal policial procede a entrevistar a un masculino de 53 años de edad, quien se conducía en una Pick Up Ford Raptor. El mismo manifiesta que, al intentar realizar una maniobra, no advierte la presencia de una alcantarilla, quedando el vehículo colgado de su parte delantera.
Se hace presente un vecino del lugar, quien colabora con un tractor para la extracción del rodado. Cabe mencionar que no se registraron personas lesionadas.
OPERATIVO SATURACIÓN Y PATRULLAJES PREVENTIVOS EN DEPARTAMENTO TOTORAL*Continuando con los Operativos ordenados por la Departamental, en el marco del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana se realizaron distintos operativos de saturación está en distintas localidades el personal del Comando de Acción Preventiva con Móviles, Motocicletas y las Comisarías locales, realizando distintas tareas de prevención, reforzando la seguridad, con controles móviles y fijos en puntos estratégicos, intensificación de patrullaje y control de objetivos.
Detenidos / Traslados por contravención: 03
Procedimientos por infracción a los Artículos de la Ley 1 0.326.: 02 motocicletas y 01 automóviles.
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