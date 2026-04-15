Las Varillas: Infraestructura eléctrica estratégica e innovadora en lo ambiental beneficiará a unos 19.000 vecinos

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecutará la obra Alimentadores Las Varillas – Doble Terna Subterránea de 13,2 kV, una intervención estratégica para fortalecer el sistema eléctrico en el interior provincial y acompañar el crecimiento de la localidad.
Con una inversión superior a los 681 millones de pesos, la obra contempla el tendido de 4,5 kilómetros de red subterránea que vincula la nueva estación transformadora de EPEC con un futuro centro de distribución, mejorando la capacidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
La intervención beneficiará directamente a 10.062 usuarios, que representa a unos 19 mil habitantes, y permitirá modernizar una red próxima a su límite operativo, garantizando mayor seguridad eléctrica, reducción de interrupciones y capacidad para nuevas conexiones.
Esta iniciativa se llevará adelante de manera articulada entre el Gobierno Provincial, la cooperativa eléctrica local y el municipio, consolidando un modelo de gestión que impulsa infraestructura estratégica para el desarrollo local.
La obra forma parte de una política pública que incorpora un enfoque integral en la planificación de la infraestructura energética en Córdoba, ya no solo como respuesta a la demanda, sino como herramienta para el desarrollo territorial equilibrado, incorporando criterios de sostenibilidad e impacto social desde su diseño.
Infraestructura con innovación ambiental e impacto social medible
Uno de los aspectos más destacados de la obra es la incorporación de biolosetas como sistema de protección mecánica de los cables subterráneos. Estas piezas están fabricadas a partir de plástico reciclado proveniente de envases vacíos de fitosanitarios.
Esta solución permite reemplazar materiales tradicionales, reducir el impacto ambiental y promover la economía circular, reutilizando residuos que de otro modo generarían pasivos ambientales. Además, presentan alta resistencia al impacto, a la humedad y a la degradación del suelo, garantizando durabilidad y eficiencia técnica.
Como innovación en la planificación de la obra pública, la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica incorpora el Índice de Progreso Social (IPS) como herramienta de evaluación.
En el caso de Las Varillas, con un IPS de 65,4, este indicador permite analizar cómo la infraestructura no solo resuelve aspectos técnicos, sino también cómo mejora la calidad de vida de la población, ampliando el acceso a servicios, oportunidades y bienestar.
En este sentido, la obra expresa un cambio de enfoque: medir el éxito de la infraestructura no solo por su ejecución, sino por su impacto concreto en la vida de las personas.
Con una inversión superior a los 681 millones de pesos, la obra contempla el tendido de 4,5 kilómetros de red subterránea que vincula la nueva estación transformadora de EPEC con un futuro centro de distribución, mejorando la capacidad y confiabilidad del servicio eléctrico.
La intervención beneficiará directamente a 10.062 usuarios, que representa a unos 19 mil habitantes, y permitirá modernizar una red próxima a su límite operativo, garantizando mayor seguridad eléctrica, reducción de interrupciones y capacidad para nuevas conexiones.
Esta iniciativa se llevará adelante de manera articulada entre el Gobierno Provincial, la cooperativa eléctrica local y el municipio, consolidando un modelo de gestión que impulsa infraestructura estratégica para el desarrollo local.
La obra forma parte de una política pública que incorpora un enfoque integral en la planificación de la infraestructura energética en Córdoba, ya no solo como respuesta a la demanda, sino como herramienta para el desarrollo territorial equilibrado, incorporando criterios de sostenibilidad e impacto social desde su diseño.
Infraestructura con innovación ambiental e impacto social medible
Uno de los aspectos más destacados de la obra es la incorporación de biolosetas como sistema de protección mecánica de los cables subterráneos. Estas piezas están fabricadas a partir de plástico reciclado proveniente de envases vacíos de fitosanitarios.
Esta solución permite reemplazar materiales tradicionales, reducir el impacto ambiental y promover la economía circular, reutilizando residuos que de otro modo generarían pasivos ambientales. Además, presentan alta resistencia al impacto, a la humedad y a la degradación del suelo, garantizando durabilidad y eficiencia técnica.
Como innovación en la planificación de la obra pública, la Subsecretaría de Infraestructura Eléctrica incorpora el Índice de Progreso Social (IPS) como herramienta de evaluación.
En el caso de Las Varillas, con un IPS de 65,4, este indicador permite analizar cómo la infraestructura no solo resuelve aspectos técnicos, sino también cómo mejora la calidad de vida de la población, ampliando el acceso a servicios, oportunidades y bienestar.
En este sentido, la obra expresa un cambio de enfoque: medir el éxito de la infraestructura no solo por su ejecución, sino por su impacto concreto en la vida de las personas.
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