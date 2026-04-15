Educación: Comienzan las pasantías y buscan superar los 15.000 estudiantes en empresas

El Gobierno de Córdoba adelantará al primer semestre del ciclo lectivo 2026 el inicio de las prácticas profesionalizantes para estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de ampliar el tiempo de formación en entornos reales de trabajo y fortalecer el vínculo entre educación y sector productivo.
La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, apunta a superar los 15.000 estudiantes en pasantías durante este año, luego de haber alcanzado ese número en 2025.
Actualmente, el programa cuenta con más de 4.000 convenios activos que vinculan a escuelas con empresas y gobiernos locales en toda la provincia.
“El objetivo es que las pasantías comiencen este mes, eliminando la espera hasta el segundo semestre y permitiendo un mayor desarrollo de las trayectorias formativas”, explicó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.
En ese sentido, destacó que la iniciativa busca que todos los estudiantes de 6° y 7° año accedan a experiencias formativas con mayor carga horaria y acompañamiento pedagógico, integrando el aprendizaje escolar con el mundo laboral.
Articulación con municipios y sector productivo
Desde 2024, intendentes y jefes comunales están habilitados a firmar convenios a través de las Coordinaciones Locales de Educación, lo que permitió acelerar la implementación territorial del programa.
“La participación de los gobiernos locales es clave para consolidar un puente efectivo entre la escuela y el empleo”, señaló la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia.
Más tiempo en empresas, más aprendizaje
El adelantamiento del calendario permitirá que los estudiantes desarrollen prácticas durante una mayor cantidad de meses, favoreciendo la adquisición de habilidades técnicas y experiencia en entornos productivos reales.
Desde el sector empresario también destacan el impacto de la iniciativa, tanto para la formación de los jóvenes como para la detección temprana de talento.
Un modelo educativo con foco en el empleo
La medida se inscribe en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y en el programa TransFORMAR@Cba, que promueve un modelo de enseñanza orientado a capacidades, tecnología y aprendizaje aplicado.
El esquema busca consolidar una “escuela de puertas abiertas”, integrando el sistema educativo con el entramado productivo y fortaleciendo la transición de los estudiantes hacia el mundo del trabajo.
La medida, impulsada por el Ministerio de Educación, apunta a superar los 15.000 estudiantes en pasantías durante este año, luego de haber alcanzado ese número en 2025.
Actualmente, el programa cuenta con más de 4.000 convenios activos que vinculan a escuelas con empresas y gobiernos locales en toda la provincia.
“El objetivo es que las pasantías comiencen este mes, eliminando la espera hasta el segundo semestre y permitiendo un mayor desarrollo de las trayectorias formativas”, explicó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.
En ese sentido, destacó que la iniciativa busca que todos los estudiantes de 6° y 7° año accedan a experiencias formativas con mayor carga horaria y acompañamiento pedagógico, integrando el aprendizaje escolar con el mundo laboral.
Articulación con municipios y sector productivo
Desde 2024, intendentes y jefes comunales están habilitados a firmar convenios a través de las Coordinaciones Locales de Educación, lo que permitió acelerar la implementación territorial del programa.
“La participación de los gobiernos locales es clave para consolidar un puente efectivo entre la escuela y el empleo”, señaló la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia.
Más tiempo en empresas, más aprendizaje
El adelantamiento del calendario permitirá que los estudiantes desarrollen prácticas durante una mayor cantidad de meses, favoreciendo la adquisición de habilidades técnicas y experiencia en entornos productivos reales.
Desde el sector empresario también destacan el impacto de la iniciativa, tanto para la formación de los jóvenes como para la detección temprana de talento.
Un modelo educativo con foco en el empleo
La medida se inscribe en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y en el programa TransFORMAR@Cba, que promueve un modelo de enseñanza orientado a capacidades, tecnología y aprendizaje aplicado.
El esquema busca consolidar una “escuela de puertas abiertas”, integrando el sistema educativo con el entramado productivo y fortaleciendo la transición de los estudiantes hacia el mundo del trabajo.
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