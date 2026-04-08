Córdoba aprobó la prohibición de naranjitas ilegales, limpiavidrios y picadas

(Por Cadena 3 Argentina)
La Legislatura sancionó la reforma al Código de Convivencia con 51 votos a favor y 19 en contra. Habrá arrestos para infractores y los municipios deberán adecuar sus ordenanzas en 30 días.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma clave al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de naranjitas ilegales, limpiavidrios y las picadas de vehículos en todo el territorio provincial. La iniciativa fue sancionada con 51 votos afirmativos y 19 negativos, en medio de un intenso debate político.
La nueva normativa establece sanciones de hasta seis días de arresto para quienes cobren por estacionar en la vía pública sin autorización municipal, así como para limpiavidrios. En tanto, los cuidacoches habilitados que incumplan las reglas —como cobrar montos indebidos o trabajar fuera de zonas permitidas— podrán enfrentar penas de hasta tres días.
Un debate con fuertes posiciones
El oficialismo logró avanzar con la ley, aunque enfrentó duros cuestionamientos desde distintos sectores. El espacio del juecismo, junto a legisladores libertarios y de izquierda, rechazó la iniciativa con argumentos diversos.
Entre ellos, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, referente libertario, celebró la prohibición de los limpiavidrios pero cuestionó el enfoque sobre los naranjitas. “Se aprobó una ley trucha”, sostuvo, al considerar que la norma “no elimina el problema” sino que profundiza la diferencia entre trabajadores legales e ilegales.
En la misma línea, advirtió que la regulación podría sostener situaciones de extorsión en la vía pública y anticipó que insistirá con un proyecto de prohibición total de la actividad.
Rechazos inesperados
Uno de los votos que llamó la atención fue el del legislador delasotista Bernardo Knipscheer, quien se manifestó en contra de la ley con una mirada social del problema. “Donde ven a un delincuente, yo quiero seguir viendo a un cordobés que se cayó del sistema”, argumentó, cuestionando el enfoque punitivo de la normativa.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma clave al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de naranjitas ilegales, limpiavidrios y las picadas de vehículos en todo el territorio provincial. La iniciativa fue sancionada con 51 votos afirmativos y 19 negativos, en medio de un intenso debate político.
La nueva normativa establece sanciones de hasta seis días de arresto para quienes cobren por estacionar en la vía pública sin autorización municipal, así como para limpiavidrios. En tanto, los cuidacoches habilitados que incumplan las reglas —como cobrar montos indebidos o trabajar fuera de zonas permitidas— podrán enfrentar penas de hasta tres días.
Un debate con fuertes posiciones
El oficialismo logró avanzar con la ley, aunque enfrentó duros cuestionamientos desde distintos sectores. El espacio del juecismo, junto a legisladores libertarios y de izquierda, rechazó la iniciativa con argumentos diversos.
Entre ellos, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, referente libertario, celebró la prohibición de los limpiavidrios pero cuestionó el enfoque sobre los naranjitas. “Se aprobó una ley trucha”, sostuvo, al considerar que la norma “no elimina el problema” sino que profundiza la diferencia entre trabajadores legales e ilegales.
En la misma línea, advirtió que la regulación podría sostener situaciones de extorsión en la vía pública y anticipó que insistirá con un proyecto de prohibición total de la actividad.
Rechazos inesperados
Uno de los votos que llamó la atención fue el del legislador delasotista Bernardo Knipscheer, quien se manifestó en contra de la ley con una mirada social del problema. “Donde ven a un delincuente, yo quiero seguir viendo a un cordobés que se cayó del sistema”, argumentó, cuestionando el enfoque punitivo de la normativa.
Implementación y desafíos
La ley obliga a los municipios a adecuar sus ordenanzas en un plazo de 30 días, lo que abre una nueva etapa centrada en la aplicación efectiva de las medidas.
Además, el texto contempla programas de capacitación e inclusión laboral para quienes hoy desarrollan estas actividades de manera informal. Sin embargo, no especifica en detalle cómo se implementarán estas políticas, un punto que ya genera interrogantes.
Informe de Lucía González y Jorge Mercado.
¿Qué se está tratando en la Legislatura de Córdoba? Un proyecto de ley que prohíbe la actuación de cuidacoches y limpiavidrios no autorizados.
¿Quién es el legislador detrás del proyecto? El legislador Óscar Agost Carreño es quien adapta el proyecto que se está tratando.
¿Cuántas iniciativas se presentaron y quién quedó afuera? Se presentaron cuatro iniciativas, quedando afuera el proyecto de Gregorio Hernández Maqueda, que proponía una prohibición total.
¿Qué dijo Noel Quinteros sobre la ley? Comentó que respeta la autonomía municipal e invita a los trabajadores no autorizados a unirse a las cooperativas.
¿Cuántos puestos de trabajo están en juego? Entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo están en juego según Noel Quinteros.
Lee la nota en:
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/cordoba-aprobo-la-prohibicion-de-naranjitas-ilegales-limpiavidrios-y-picadas_538525
La Legislatura sancionó la reforma al Código de Convivencia con 51 votos a favor y 19 en contra. Habrá arrestos para infractores y los municipios deberán adecuar sus ordenanzas en 30 días.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma clave al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de naranjitas ilegales, limpiavidrios y las picadas de vehículos en todo el territorio provincial. La iniciativa fue sancionada con 51 votos afirmativos y 19 negativos, en medio de un intenso debate político.
La nueva normativa establece sanciones de hasta seis días de arresto para quienes cobren por estacionar en la vía pública sin autorización municipal, así como para limpiavidrios. En tanto, los cuidacoches habilitados que incumplan las reglas —como cobrar montos indebidos o trabajar fuera de zonas permitidas— podrán enfrentar penas de hasta tres días.
Un debate con fuertes posiciones
El oficialismo logró avanzar con la ley, aunque enfrentó duros cuestionamientos desde distintos sectores. El espacio del juecismo, junto a legisladores libertarios y de izquierda, rechazó la iniciativa con argumentos diversos.
Entre ellos, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, referente libertario, celebró la prohibición de los limpiavidrios pero cuestionó el enfoque sobre los naranjitas. “Se aprobó una ley trucha”, sostuvo, al considerar que la norma “no elimina el problema” sino que profundiza la diferencia entre trabajadores legales e ilegales.
En la misma línea, advirtió que la regulación podría sostener situaciones de extorsión en la vía pública y anticipó que insistirá con un proyecto de prohibición total de la actividad.
Rechazos inesperados
Uno de los votos que llamó la atención fue el del legislador delasotista Bernardo Knipscheer, quien se manifestó en contra de la ley con una mirada social del problema. “Donde ven a un delincuente, yo quiero seguir viendo a un cordobés que se cayó del sistema”, argumentó, cuestionando el enfoque punitivo de la normativa.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma clave al Código de Convivencia que prohíbe la actividad de naranjitas ilegales, limpiavidrios y las picadas de vehículos en todo el territorio provincial. La iniciativa fue sancionada con 51 votos afirmativos y 19 negativos, en medio de un intenso debate político.
La nueva normativa establece sanciones de hasta seis días de arresto para quienes cobren por estacionar en la vía pública sin autorización municipal, así como para limpiavidrios. En tanto, los cuidacoches habilitados que incumplan las reglas —como cobrar montos indebidos o trabajar fuera de zonas permitidas— podrán enfrentar penas de hasta tres días.
Un debate con fuertes posiciones
El oficialismo logró avanzar con la ley, aunque enfrentó duros cuestionamientos desde distintos sectores. El espacio del juecismo, junto a legisladores libertarios y de izquierda, rechazó la iniciativa con argumentos diversos.
Entre ellos, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, referente libertario, celebró la prohibición de los limpiavidrios pero cuestionó el enfoque sobre los naranjitas. “Se aprobó una ley trucha”, sostuvo, al considerar que la norma “no elimina el problema” sino que profundiza la diferencia entre trabajadores legales e ilegales.
En la misma línea, advirtió que la regulación podría sostener situaciones de extorsión en la vía pública y anticipó que insistirá con un proyecto de prohibición total de la actividad.
Rechazos inesperados
Uno de los votos que llamó la atención fue el del legislador delasotista Bernardo Knipscheer, quien se manifestó en contra de la ley con una mirada social del problema. “Donde ven a un delincuente, yo quiero seguir viendo a un cordobés que se cayó del sistema”, argumentó, cuestionando el enfoque punitivo de la normativa.
Implementación y desafíos
La ley obliga a los municipios a adecuar sus ordenanzas en un plazo de 30 días, lo que abre una nueva etapa centrada en la aplicación efectiva de las medidas.
Además, el texto contempla programas de capacitación e inclusión laboral para quienes hoy desarrollan estas actividades de manera informal. Sin embargo, no especifica en detalle cómo se implementarán estas políticas, un punto que ya genera interrogantes.
Informe de Lucía González y Jorge Mercado.
¿Qué se está tratando en la Legislatura de Córdoba? Un proyecto de ley que prohíbe la actuación de cuidacoches y limpiavidrios no autorizados.
¿Quién es el legislador detrás del proyecto? El legislador Óscar Agost Carreño es quien adapta el proyecto que se está tratando.
¿Cuántas iniciativas se presentaron y quién quedó afuera? Se presentaron cuatro iniciativas, quedando afuera el proyecto de Gregorio Hernández Maqueda, que proponía una prohibición total.
¿Qué dijo Noel Quinteros sobre la ley? Comentó que respeta la autonomía municipal e invita a los trabajadores no autorizados a unirse a las cooperativas.
¿Cuántos puestos de trabajo están en juego? Entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo están en juego según Noel Quinteros.
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