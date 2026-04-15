La Provincia convoca a evaluadores para la 58° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación 2026

El Ministerio de Educación de Córdoba informa que se encuentra abierta la convocatoria para la formación y participación de evaluadoras y evaluadores en la 58° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui” 2026, una de las principales políticas educativas orientadas a promover la producción de conocimientos y la innovación en las escuelas cordobesas.
La convocatoria está destinada a docentes, equipos directivos, inspectores, supervisores e investigadores de los niveles inicial, primario, secundario, superior -tanto de institutos de formación docente como técnica-, universitario y de todas las modalidades del sistema educativo provincial que se encuentren en actividad y cuenten con experiencia en el ámbito ferial.
La convocatoria estará abierta hasta el viernes 1 de mayo inclusive, completando el formulario web disponible en el siguiente enlace: https://goo.su/uI871ZY.
Como parte del proceso, deberán presentar un currículum vitae actualizado y la documentación requerida según las bases de la convocatoria.
Quienes resulten seleccionados deberán realizar y aprobar una formación específica, y tendrán como tarea la evaluación de proyectos elaborados por estudiantes de distintos niveles y modalidades. En la instancia regional, el trabajo se realizará en parejas de evaluadores, por consenso, con un mínimo de diez proyectos, mientras que en la instancia provincial la cantidad de trabajos será informada oportunamente y combinará modalidades virtuales y presenciales.
Esta participación contará con acreditación de la Red Provincial de Formación Docente Continua para quienes cumplan con el proceso formativo y las instancias de evaluación en tiempo y forma, fortaleciendo así el desarrollo profesional docente y el compromiso con la mejora de los aprendizajes.
Para más información, se puede consultar el documento completo de la convocatoria en https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/58-feria-de-CTAMeI.php o comunicarse a través del correo electrónico feriacienciascba@gmail.com.
La convocatoria está destinada a docentes, equipos directivos, inspectores, supervisores e investigadores de los niveles inicial, primario, secundario, superior -tanto de institutos de formación docente como técnica-, universitario y de todas las modalidades del sistema educativo provincial que se encuentren en actividad y cuenten con experiencia en el ámbito ferial.
La convocatoria estará abierta hasta el viernes 1 de mayo inclusive, completando el formulario web disponible en el siguiente enlace: https://goo.su/uI871ZY.
Como parte del proceso, deberán presentar un currículum vitae actualizado y la documentación requerida según las bases de la convocatoria.
Quienes resulten seleccionados deberán realizar y aprobar una formación específica, y tendrán como tarea la evaluación de proyectos elaborados por estudiantes de distintos niveles y modalidades. En la instancia regional, el trabajo se realizará en parejas de evaluadores, por consenso, con un mínimo de diez proyectos, mientras que en la instancia provincial la cantidad de trabajos será informada oportunamente y combinará modalidades virtuales y presenciales.
Esta participación contará con acreditación de la Red Provincial de Formación Docente Continua para quienes cumplan con el proceso formativo y las instancias de evaluación en tiempo y forma, fortaleciendo así el desarrollo profesional docente y el compromiso con la mejora de los aprendizajes.
Para más información, se puede consultar el documento completo de la convocatoria en https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/SDCyAI/58-feria-de-CTAMeI.php o comunicarse a través del correo electrónico feriacienciascba@gmail.com.
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