La pavimentación de la Ruta Provincial 10 avanza con dos frentes de obra simultáneos

La Provincia avanza con la pavimentación de dos nuevos tramos que suman casi 60 km de la Ruta Provincial 10, considerada la columna vertebral de la red vial provincial.
En esta oportunidad, y dando continuidad al plan de asfaltado de la RP 10, los trabajos se desarrollan en los tramos comprendidos entre Villa Reducción y la intersección con la Ruta Provincial 11, y entre esta ruta y la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de Las Perdices.
El objetivo es vincular Villa Reducción con la RP 11 para sumar un tramo más de conectividad por pavimento en el sur de la provincia. La RP 10 tiene un elevado tránsito diario producto de la producción agrícola -ganadera y comercial en esta zona.
La obra contribuirá a los desarrollos sociales, agropecuarios y comerciales de la zona de influencia, y mejorará la conexión con centros manufactureros y de distribución de materia prima como Río Cuarto y Villa María.
Los trabajos son dirigidos por Vialidad Provincial perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Detalle de las obras
La obra vial comienza en la zona urbana de Villa Reducción -2.60 km – hasta la RP 11 con una extensión de 20.1 km con dirección Sur-Norte.
En ambos extremos está proyectado construir intersecciones canalizadas en correspondencia con los cruces con RN 8 al Sur y RP 11 al Norte.
Este segmento registra un avance del 40% y contará con un nuevo puente.
En tanto, la pavimentación del tramo entre la RP 11 y la localidad de Las Perdices, tiene una longitud de 37,5 km y se desarrolla en dirección Norte – Sur. El proyecto prevé la construcción de un puente que ya está siendo montado. En este caso la pavimentación tiene un 37%.
Este tramo sumado a los segmentos ya pavimentados de Las Perdices – Punta del Agua y Punta del Agua- Las Isletillas más el proyecto de pavimentación del tramo que une Las Isletillas-Las Peñas Sud, completa una gran parte de la red vial sur de la provincia de Córdoba.
La obra se completa con la señalización horizontal y demarcación vertical conforme lo establecido en la Ley Provincial de Tránsito 8.560
La ruta más extensa de la provincia
La Ruta Provincial 10 es la vía de comunicación más extensa de la red provincial de Córdoba.
Es un corredor estratégico de la producción cordobesa porque atraviesa toda la geografía provincial y los departamentos productivos.
Recorre los departamentos Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Célman, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. Tiene su origen en el norte, en la localidad de La Puerta, y su fin en el sur, en coincidencia con el límite con la provincia de La Pampa.
Es considerada la columna vertebral entre las rutas cordobesas. Su longitud total es de 516 kilómetros.
Navegación de entradas
En esta oportunidad, y dando continuidad al plan de asfaltado de la RP 10, los trabajos se desarrollan en los tramos comprendidos entre Villa Reducción y la intersección con la Ruta Provincial 11, y entre esta ruta y la Ruta Nacional 158, a la altura de la localidad de Las Perdices.
El objetivo es vincular Villa Reducción con la RP 11 para sumar un tramo más de conectividad por pavimento en el sur de la provincia. La RP 10 tiene un elevado tránsito diario producto de la producción agrícola -ganadera y comercial en esta zona.
La obra contribuirá a los desarrollos sociales, agropecuarios y comerciales de la zona de influencia, y mejorará la conexión con centros manufactureros y de distribución de materia prima como Río Cuarto y Villa María.
Los trabajos son dirigidos por Vialidad Provincial perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
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La obra vial comienza en la zona urbana de Villa Reducción -2.60 km – hasta la RP 11 con una extensión de 20.1 km con dirección Sur-Norte.
En ambos extremos está proyectado construir intersecciones canalizadas en correspondencia con los cruces con RN 8 al Sur y RP 11 al Norte.
Este segmento registra un avance del 40% y contará con un nuevo puente.
En tanto, la pavimentación del tramo entre la RP 11 y la localidad de Las Perdices, tiene una longitud de 37,5 km y se desarrolla en dirección Norte – Sur. El proyecto prevé la construcción de un puente que ya está siendo montado. En este caso la pavimentación tiene un 37%.
Este tramo sumado a los segmentos ya pavimentados de Las Perdices – Punta del Agua y Punta del Agua- Las Isletillas más el proyecto de pavimentación del tramo que une Las Isletillas-Las Peñas Sud, completa una gran parte de la red vial sur de la provincia de Córdoba.
La obra se completa con la señalización horizontal y demarcación vertical conforme lo establecido en la Ley Provincial de Tránsito 8.560
La ruta más extensa de la provincia
La Ruta Provincial 10 es la vía de comunicación más extensa de la red provincial de Córdoba.
Es un corredor estratégico de la producción cordobesa porque atraviesa toda la geografía provincial y los departamentos productivos.
Recorre los departamentos Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Célman, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. Tiene su origen en el norte, en la localidad de La Puerta, y su fin en el sur, en coincidencia con el límite con la provincia de La Pampa.
Es considerada la columna vertebral entre las rutas cordobesas. Su longitud total es de 516 kilómetros.
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