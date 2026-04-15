La obra en avenida Bodereau avanza mediante numerosos frentes de obra

La duplicación de calzada de 3,7 kilómetros de la Av. Bodereau, ejecución de drenajes e instalación de colectores cloacales que está ejecutando el Gobierno de la provincia, avanza mediante numerosos frentes de obra.
Las diferentes tareas se desarrollan entre la Av. Goycoechea, de la ciudad de Villa Allende, y la Av. Ricardo Rojas ubicada en el ejido municipal de Córdoba.
Actualmente se están colocando cañerías de cloaca domiciliaria en tres puntos distintos de la traza de Av. Bodereau: entre calles Goyena y Félix Frías; Boro y Yafu; y entre Cruz Alta y Boro.
Asimismo, se inició la instalación del colector cloacal del lado este de Bodereau, entre las calles Félix Frías y Lancun; y la cañería pluvial en calle Tilqui, entre Av. Bodereau y Huallil, y en calle Huallil, entre Tilqui y Rincón de Luna.
Como parte de los trabajos, se están construyendo sumideros y cámaras en cinco puntos: a la altura de calle Goyena, calle Pública 1, San Alfonso, Lamarca y De la Torre; así como en la intersección de Lancun y Antucura.
En cuanto a la obra vial, las cuadrillas están trabajando en la nueva calzada del lado oeste de Av. Bodereau: entre la Av. Goycoechea y la calle Lisandro De la Torre, en el ejido de Villa Allende.
La obra en marcha, que está a cargo de la empresa Caminos de las Sierras, beneficiará tanto a Córdoba como a Saldán y Villa Allende, ya que permitirá mitigar los problemas de inundación y mejorar la infraestructura urbana en esta importante vía de comunicación entre ciudades.
Con la instalación prevista de 5.900 metros de colectores cloacales y 7.200 metros de colectores domiciliarios se verán beneficiados los vecinos de los barrios: Villa Allende Parque, Villa 9 de Julio, Villa Rivera Indarte, Villa Quizquizacate, Rivera Indarte, San José, Argüello, El Refugio, Villa Solferino la ciudad de Córdoba y los barrios San Alfonso, El Ceibo y Prados de la Villa, de la ciudad de Villa Allende.
La duplicación de la Av. Bodereau mejorará notablemente también la conectividad vial con Sierras Chicas, debido a que se brindará mayor fluidez en el tránsito y menor tiempo de traslado para los automovilistas.
Detalles de la obra vial
El proyecto vial prevé dos perfiles tipos en función del ancho de camino disponible, al sur y norte de la traza con menor ancho el perfil se prevé de cuatro carriles, dos por sentido de circulación; mientras que en el sector central del tramo el perfil será de un boulevard con tres carriles por sentido, que brindará espacio para estacionamiento paralelo al cordón y la instalación de paradas de colectivos con sus correspondientes dársenas y garitas.
En el marco de la obra está prevista la actualización de las instalaciones semaforizadas así como la incorporación de nuevos semáforos para cruces peatonales a la altura de las calles Pedro Goyena, Piedra Labrada, Agua de la Pilona y Aguada del Monte. Asimismo, se construirá una intersección rotatoria en el acceso a Saldán y un retorno a la altura del barrio La Catalina.
En todas las esquinas se prevén los cruces peatonales con sus correspondientes rampas para discapacitados, incorporación de mobiliario urbano en paradas de colectivos, arbolado público en veredas y tratamiento paisajístico en rotonda, cantero central y retorno; como así también la obra de alumbrado público en todo el corredor.
Las diferentes tareas se desarrollan entre la Av. Goycoechea, de la ciudad de Villa Allende, y la Av. Ricardo Rojas ubicada en el ejido municipal de Córdoba.
Actualmente se están colocando cañerías de cloaca domiciliaria en tres puntos distintos de la traza de Av. Bodereau: entre calles Goyena y Félix Frías; Boro y Yafu; y entre Cruz Alta y Boro.
Asimismo, se inició la instalación del colector cloacal del lado este de Bodereau, entre las calles Félix Frías y Lancun; y la cañería pluvial en calle Tilqui, entre Av. Bodereau y Huallil, y en calle Huallil, entre Tilqui y Rincón de Luna.
Como parte de los trabajos, se están construyendo sumideros y cámaras en cinco puntos: a la altura de calle Goyena, calle Pública 1, San Alfonso, Lamarca y De la Torre; así como en la intersección de Lancun y Antucura.
En cuanto a la obra vial, las cuadrillas están trabajando en la nueva calzada del lado oeste de Av. Bodereau: entre la Av. Goycoechea y la calle Lisandro De la Torre, en el ejido de Villa Allende.
La obra en marcha, que está a cargo de la empresa Caminos de las Sierras, beneficiará tanto a Córdoba como a Saldán y Villa Allende, ya que permitirá mitigar los problemas de inundación y mejorar la infraestructura urbana en esta importante vía de comunicación entre ciudades.
Con la instalación prevista de 5.900 metros de colectores cloacales y 7.200 metros de colectores domiciliarios se verán beneficiados los vecinos de los barrios: Villa Allende Parque, Villa 9 de Julio, Villa Rivera Indarte, Villa Quizquizacate, Rivera Indarte, San José, Argüello, El Refugio, Villa Solferino la ciudad de Córdoba y los barrios San Alfonso, El Ceibo y Prados de la Villa, de la ciudad de Villa Allende.
La duplicación de la Av. Bodereau mejorará notablemente también la conectividad vial con Sierras Chicas, debido a que se brindará mayor fluidez en el tránsito y menor tiempo de traslado para los automovilistas.
Detalles de la obra vial
El proyecto vial prevé dos perfiles tipos en función del ancho de camino disponible, al sur y norte de la traza con menor ancho el perfil se prevé de cuatro carriles, dos por sentido de circulación; mientras que en el sector central del tramo el perfil será de un boulevard con tres carriles por sentido, que brindará espacio para estacionamiento paralelo al cordón y la instalación de paradas de colectivos con sus correspondientes dársenas y garitas.
En el marco de la obra está prevista la actualización de las instalaciones semaforizadas así como la incorporación de nuevos semáforos para cruces peatonales a la altura de las calles Pedro Goyena, Piedra Labrada, Agua de la Pilona y Aguada del Monte. Asimismo, se construirá una intersección rotatoria en el acceso a Saldán y un retorno a la altura del barrio La Catalina.
En todas las esquinas se prevén los cruces peatonales con sus correspondientes rampas para discapacitados, incorporación de mobiliario urbano en paradas de colectivos, arbolado público en veredas y tratamiento paisajístico en rotonda, cantero central y retorno; como así también la obra de alumbrado público en todo el corredor.
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