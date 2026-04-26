La Falda: FPA detuvo a un sujeto en la vía pública por venta de estupefacientes

Tras aproximadamente seis meses de tareas investigativas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico logró cerrar un punto de venta, detener a un sujeto mayor de edad y secuestrar estupefacientes en la localidad de Huerta Grande.
En primer término, investigadores de la FPA concretaron la detención en la vía pública de un hombre mayor de edad en la ciudad de La Falda. Durante el operativo se procedió al secuestro de dinero y una motocicleta.
Posteriormente, se diligenció una orden de allanamiento en el domicilio ubicado sobre calle Maestro Norberto Zavalia al 100 de barrio Tres Árboles, en la localidad de Huerta Grande. El inmueble se encontraba a escasos 20 metros de un establecimiento educativo de nivel secundario.
Como resultado del procedimiento, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron varias dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa y otros elementos de interés para la investigación.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Cosquín, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados en el marco de una causa por supuesta Comercialización de Estupefacientes.
En primer término, investigadores de la FPA concretaron la detención en la vía pública de un hombre mayor de edad en la ciudad de La Falda. Durante el operativo se procedió al secuestro de dinero y una motocicleta.
Posteriormente, se diligenció una orden de allanamiento en el domicilio ubicado sobre calle Maestro Norberto Zavalia al 100 de barrio Tres Árboles, en la localidad de Huerta Grande. El inmueble se encontraba a escasos 20 metros de un establecimiento educativo de nivel secundario.
Como resultado del procedimiento, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestraron varias dosis de cocaína, plantas de cannabis sativa y otros elementos de interés para la investigación.
Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Cosquín, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados en el marco de una causa por supuesta Comercialización de Estupefacientes.
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