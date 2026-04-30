La avenida Padre Luchesse quedó completamente duplicada, con cuatro carriles en toda su extensión

Con la habilitación del último tramo, la avenida Padre Luchesse quedó completamente duplicada de punta a punta, con cuatro carriles en toda su extensión, consolidándose como uno de los corredores viales más importantes del Gran Córdoba y una vía estratégica de conexión entre la capital provincial y las localidades de Sierras Chicas.
El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del tramo final, de 1,8 kilómetros, comprendido entre el acceso a la urbanización La Morada y la rotonda del golfista, en Villa Allende.
De este modo, se completó la duplicación total de los 5,4 kilómetros que integran la traza entre la autovía Ruta E-53 y la mencionada rotonda, lo que significó un desembolsó provincial de 11.800 millones de pesos.
La intervención fue ejecutada por Caminos de las Sierras e incluyó la construcción de una segunda calzada, quedando dos carriles por sentido en todo el recorrido, cantero central elevado, obras de drenaje, demarcación horizontal y vertical, colocación de defensas y forestación.
«Esta obra es un antes y un después para toda la región metropolitana, porque va a mejorar la circulación, va a optimizar los tiempos de traslado y otorgará mayor seguridad para miles de usuarios que transitan cada día por esta avenida», sostuvo Llaryora.
«La inversión en obras de infraestructura es un sello distintivo de Córdoba. Desde el Gobierno de la Provincia reafirmanos, a pesar de la crisis, nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses», agregó el mandatario.
“La duplicación de la avenida Padre Luchesse es un paso clave para consolidar la conectividad del Gran Córdoba y potenciar el desarrollo de toda la región de Sierras Chicas”, finalizó el gobernador Martín Llaryora.
En el tramo final, además, se readecuó el acceso al centro comercial Villa Allende Shopping, en la intersección con calle Mendoza, donde se incorporó una intersección semaforizada y calles colectoras para ordenar los movimientos de giro y mejorar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación de la zona.
En materia de iluminación, a lo largo de toda la traza se instalaron 137 columnas con 261 luminarias LED, a las que se suman 42 nuevas columnas en el último tramo habilitado, reforzando las condiciones de visibilidad y seguridad para los conductores.
Impacto metropolitano
La finalización de la obra mejora de manera sustancial la fluidez del tránsito en uno de los accesos más utilizados del área metropolitana.
Según estimaciones oficiales, unos 130 mil cordobeses utilizan diariamente esta vía, que conecta la ciudad de Córdoba con Villa Allende, Saldán, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, entre otras localidades.
Además de reducir los tiempos de viaje, la duplicación completa de la Luchesse elimina cuellos de botella históricos y mejora las condiciones de seguridad vial en todo el corredor.
Próximas intervenciones
Tras la habilitación total de la avenida, los trabajos continuarán en la autovía Ruta E-53, donde se ejecuta el ensanche de aproximadamente 500 metros en la calzada oeste —en sentido hacia Córdoba— entre la avenida Luchesse y la estación de peaje. Esta obra permitirá disminuir demoras y optimizar la circulación en uno de los sectores más cargados del corredor.
El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura del tramo final, de 1,8 kilómetros, comprendido entre el acceso a la urbanización La Morada y la rotonda del golfista, en Villa Allende.
De este modo, se completó la duplicación total de los 5,4 kilómetros que integran la traza entre la autovía Ruta E-53 y la mencionada rotonda, lo que significó un desembolsó provincial de 11.800 millones de pesos.
La intervención fue ejecutada por Caminos de las Sierras e incluyó la construcción de una segunda calzada, quedando dos carriles por sentido en todo el recorrido, cantero central elevado, obras de drenaje, demarcación horizontal y vertical, colocación de defensas y forestación.
«Esta obra es un antes y un después para toda la región metropolitana, porque va a mejorar la circulación, va a optimizar los tiempos de traslado y otorgará mayor seguridad para miles de usuarios que transitan cada día por esta avenida», sostuvo Llaryora.
«La inversión en obras de infraestructura es un sello distintivo de Córdoba. Desde el Gobierno de la Provincia reafirmanos, a pesar de la crisis, nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses», agregó el mandatario.
“La duplicación de la avenida Padre Luchesse es un paso clave para consolidar la conectividad del Gran Córdoba y potenciar el desarrollo de toda la región de Sierras Chicas”, finalizó el gobernador Martín Llaryora.
En el tramo final, además, se readecuó el acceso al centro comercial Villa Allende Shopping, en la intersección con calle Mendoza, donde se incorporó una intersección semaforizada y calles colectoras para ordenar los movimientos de giro y mejorar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación de la zona.
En materia de iluminación, a lo largo de toda la traza se instalaron 137 columnas con 261 luminarias LED, a las que se suman 42 nuevas columnas en el último tramo habilitado, reforzando las condiciones de visibilidad y seguridad para los conductores.
Impacto metropolitano
La finalización de la obra mejora de manera sustancial la fluidez del tránsito en uno de los accesos más utilizados del área metropolitana.
Según estimaciones oficiales, unos 130 mil cordobeses utilizan diariamente esta vía, que conecta la ciudad de Córdoba con Villa Allende, Saldán, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, entre otras localidades.
Además de reducir los tiempos de viaje, la duplicación completa de la Luchesse elimina cuellos de botella históricos y mejora las condiciones de seguridad vial en todo el corredor.
Próximas intervenciones
Tras la habilitación total de la avenida, los trabajos continuarán en la autovía Ruta E-53, donde se ejecuta el ensanche de aproximadamente 500 metros en la calzada oeste —en sentido hacia Córdoba— entre la avenida Luchesse y la estación de peaje. Esta obra permitirá disminuir demoras y optimizar la circulación en uno de los sectores más cargados del corredor.
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