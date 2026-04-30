Hoy jueves 30 cobrarán jubilados y comenzará el pago de haberes a la Administración Pública Provincial

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informa el cronograma de pagos correspondiente a abril, para jubilados y pensionados provinciales y empleados activos de la Administración Pública Provincial.
Cronograma
1er. Turno: Jueves, 30 de Abril 2026
• Jubilados y pensionados provinciales.
• Policía de la Provincia de Cba.
• Fuerza Policial Antinarcotráfico
• Servicio Penitenciario
2do. Turno: Lunes, 4 de Mayo 2026
• Ministerio de Salud
• Min. de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
• Min. de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
• Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba
3er. Turno: Martes, 5 de Mayo 2026
• Min. de Educación: DGIPE *
• Escalafón General Tramo Ejecución
• Contratados Servicio/Nivel
• Contratados Tribunal de Cuentas
• Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)
• Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)
• Personal Poder Judicial
• Personal Poder Legislativo
• Personal Defensoría del Pueblo
• Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.
• Escalafón General Tramo Superior
• Escalafón Vialidad
• Escalafón Músicos
• Escalafón Cuerpo Artístico
• Escalafón Gráficos
• Escalafón Científico y Tecnológico
• Escalafón Bancarios
• Escalafón Aeronáuticos
• Inteligencia Fiscal
4to. Turno: Miércoles, 6 de Mayo 2026
• APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud
• Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.
• Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
• Autoridades Poder Legislativo
• Autoridades Defensoría del Pueblo
• Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.
• Autoridades Tribunal de Cuentas
• Magistrados y Funcionarios Judiciales
• Autoridades Universidad Provincial
Cronograma
1er. Turno: Jueves, 30 de Abril 2026
• Jubilados y pensionados provinciales.
• Policía de la Provincia de Cba.
• Fuerza Policial Antinarcotráfico
• Servicio Penitenciario
2do. Turno: Lunes, 4 de Mayo 2026
• Ministerio de Salud
• Min. de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
• Min. de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
• Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba
3er. Turno: Martes, 5 de Mayo 2026
• Min. de Educación: DGIPE *
• Escalafón General Tramo Ejecución
• Contratados Servicio/Nivel
• Contratados Tribunal de Cuentas
• Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)
• Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)
• Personal Poder Judicial
• Personal Poder Legislativo
• Personal Defensoría del Pueblo
• Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.
• Escalafón General Tramo Superior
• Escalafón Vialidad
• Escalafón Músicos
• Escalafón Cuerpo Artístico
• Escalafón Gráficos
• Escalafón Científico y Tecnológico
• Escalafón Bancarios
• Escalafón Aeronáuticos
• Inteligencia Fiscal
4to. Turno: Miércoles, 6 de Mayo 2026
• APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud
• Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.
• Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
• Autoridades Poder Legislativo
• Autoridades Defensoría del Pueblo
• Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.
• Autoridades Tribunal de Cuentas
• Magistrados y Funcionarios Judiciales
• Autoridades Universidad Provincial
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