Estación Juárez Celman: intentaron descartarse de la droga y quedaron detenidos por la fpa. Una pareja detenida

Tras una investigación de aproximadamente cinco meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una pareja dedicada a la comercialización de estupefacientes en la localidad de Estación Juárez Celman.
El procedimiento permitió el allanamiento de cinco domicilios ubicados en barrio Villa Los Llanos de la localidad ya mencionada, y tuvo como resultado la detención de una mujer de 53 años y un hombre de 49.
Durante los registros, investigadores de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la investigación, personas de localidades cercanas viajaban hasta el sector para abastecerse de sustancias ilícitas.
Cabe mencionar que, durante el ingreso del Equipo de Acciones Tácticas de la FPA, la principal investigada intentó descartarse de estupefacientes y de una balanza digital.
Para finalizar, el procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.
El procedimiento permitió el allanamiento de cinco domicilios ubicados en barrio Villa Los Llanos de la localidad ya mencionada, y tuvo como resultado la detención de una mujer de 53 años y un hombre de 49.
Durante los registros, investigadores de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la investigación, personas de localidades cercanas viajaban hasta el sector para abastecerse de sustancias ilícitas.
Cabe mencionar que, durante el ingreso del Equipo de Acciones Tácticas de la FPA, la principal investigada intentó descartarse de estupefacientes y de una balanza digital.
Para finalizar, el procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno.
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