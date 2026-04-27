Inscripciones abiertas para el Concurso Nacional: Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en Argentina 2026

La Academia Nacional de Ciencias, junto a la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de Educación y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Córdoba, anunciaron la apertura de inscripciones para el Concurso Nacional “Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en Argentina” – Edición 2026.
La propuesta está dirigida a estudiantes de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Argentino —Inicial, Primario, Secundario y Superior—, quienes podrán participar de manera individual o en equipo, con la orientación de docentes de sus instituciones educativas.
Con relación a esta iniciativa, el ministro de Educación Horacio Ferreyra destacó: “Este concurso expresa una decisión clara de nuestra gestión: fortalecer la alfabetización científica desde las aulas y poner en valor el conocimiento como motor de desarrollo. Queremos que nuestras y nuestros estudiantes se acerquen a la ciencia no solo como contenido, sino como una forma de comprender el mundo, de hacerse preguntas y de construir futuro en la Argentina”.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, resaltó: “Córdoba reafirma su compromiso con la ciencia y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo sostenible y la generación de conocimiento. Este tipo de iniciativas federales no solo visibilizan el aporte de referentes de la ciencia argentina, sino que también fortalecen la cultura científica, impulsan la innovación y promueven la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el entramado productivo. Desde la provincia entendemos que invertir en ciencia es proyectar futuro, agregar valor y potenciar el crecimiento con base en el conocimiento”.
Las bases y condiciones completas del concurso, así como el formulario de presentación de trabajos, se encuentran disponibles aquí
El Concurso se presenta como un espacio de difusión, divulgación y apropiación del conocimiento, que busca recuperar la vida y obra de científicas, científicos, tecnólogas y tecnólogos destacados de la historia nacional, al tiempo que promueve el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras en las aulas.
La participación implica la elaboración y presentación de un trabajo original e inédito sobre la vida y obra de José Fernando Bonaparte y su impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Un jurado especializado seleccionará un trabajo ganador por cada categoría, cuyos autores y docentes responsables recibirán un reconocimiento por su labor.
“La propuesta está destinada a difundir el trabajo de científicos/as y tecnólogos/as destacados/as de nuestro país y una oportunidad para estimular y fortalecer los aprendizajes escolares vinculados a las Ciencias y la Tecnología en las instituciones de todos los niveles educativos. Renovamos la apuesta por la alfabetización científica y el acompañamiento a las/os docentes en este proceso”, expresó Natalia González, subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional.
Objetivos del concurso
• Promover el conocimiento y la difusión de figuras destacadas del desarrollo científico y tecnológico en la Argentina.
• Fomentar el interés de la comunidad educativa por la ciencia y la tecnología.
• Reconocer el valor del trabajo científico como parte de la cultura nacional y universal.
• Impulsar propuestas didácticas innovadoras en todos los niveles y modalidades educativas.
Destinatarios
Estudiantes o equipos de estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal o privada de todo el país, con la coordinación de un/a docente o equipo docente y el aval institucional correspondiente.
Fechas Claves
• Presentación de los trabajos: desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2026.
• Comunicación de resultados: noviembre 2026.
• Entrega de premios: diciembre 2026.
La propuesta está dirigida a estudiantes de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Argentino —Inicial, Primario, Secundario y Superior—, quienes podrán participar de manera individual o en equipo, con la orientación de docentes de sus instituciones educativas.
Con relación a esta iniciativa, el ministro de Educación Horacio Ferreyra destacó: “Este concurso expresa una decisión clara de nuestra gestión: fortalecer la alfabetización científica desde las aulas y poner en valor el conocimiento como motor de desarrollo. Queremos que nuestras y nuestros estudiantes se acerquen a la ciencia no solo como contenido, sino como una forma de comprender el mundo, de hacerse preguntas y de construir futuro en la Argentina”.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, resaltó: “Córdoba reafirma su compromiso con la ciencia y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo sostenible y la generación de conocimiento. Este tipo de iniciativas federales no solo visibilizan el aporte de referentes de la ciencia argentina, sino que también fortalecen la cultura científica, impulsan la innovación y promueven la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el entramado productivo. Desde la provincia entendemos que invertir en ciencia es proyectar futuro, agregar valor y potenciar el crecimiento con base en el conocimiento”.
Las bases y condiciones completas del concurso, así como el formulario de presentación de trabajos, se encuentran disponibles aquí
El Concurso se presenta como un espacio de difusión, divulgación y apropiación del conocimiento, que busca recuperar la vida y obra de científicas, científicos, tecnólogas y tecnólogos destacados de la historia nacional, al tiempo que promueve el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras en las aulas.
La participación implica la elaboración y presentación de un trabajo original e inédito sobre la vida y obra de José Fernando Bonaparte y su impacto en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Un jurado especializado seleccionará un trabajo ganador por cada categoría, cuyos autores y docentes responsables recibirán un reconocimiento por su labor.
“La propuesta está destinada a difundir el trabajo de científicos/as y tecnólogos/as destacados/as de nuestro país y una oportunidad para estimular y fortalecer los aprendizajes escolares vinculados a las Ciencias y la Tecnología en las instituciones de todos los niveles educativos. Renovamos la apuesta por la alfabetización científica y el acompañamiento a las/os docentes en este proceso”, expresó Natalia González, subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional.
Objetivos del concurso
• Promover el conocimiento y la difusión de figuras destacadas del desarrollo científico y tecnológico en la Argentina.
• Fomentar el interés de la comunidad educativa por la ciencia y la tecnología.
• Reconocer el valor del trabajo científico como parte de la cultura nacional y universal.
• Impulsar propuestas didácticas innovadoras en todos los niveles y modalidades educativas.
Destinatarios
Estudiantes o equipos de estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal o privada de todo el país, con la coordinación de un/a docente o equipo docente y el aval institucional correspondiente.
Fechas Claves
• Presentación de los trabajos: desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2026.
• Comunicación de resultados: noviembre 2026.
• Entrega de premios: diciembre 2026.
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