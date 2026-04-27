Córdoba sede de la primera Copa Mundial de Speedline Highline en Argentina

El World Cup Kempes, se desarrollará el 25 y 26 de abril en el Estadio Mario Alberto Kempes y reunirá a algunos de los mejores atletas del mundo en esta disciplina extrema, que combina velocidad, equilibrio y precisión en altura.
La modalidad Speedline Highline consiste en recorrer 100 metros sobre una cinta de apenas una pulgada de ancho, suspendida a más de 20 metros de altura. Los competidores, equipados con arneses de seguridad, deben desplazarse en el menor tiempo posible, desafiando sus propios límites en cada intento.
El nivel de la competencia estará marcado por la presencia de destacados exponentes del ranking internacional, entre ellos el brasileño Matheus Vidal, actual poseedor del récord mundial en los 100 metros con un tiempo de 46,76 segundos. También dirán presente atletas como Jakub (Polonia), Diego Molano (Colombia), la subcampeona mundial Erika Sedlacek (Brasil), y los representantes argentinos Florencia Muñoz y Gonzalo Caturelli, campeones nacionales de esta disciplina.
El certamen cuenta con el aval de la International Slackline Association (ISA), con sede en Suiza, y es organizado con el acompañamiento de la Federación Argentina de Slackline.
Además del espectáculo deportivo, la propuesta está pensada como una experiencia para toda la familia, con un formato innovador que permitirá disfrutar de cerca una disciplina poco habitual, en un entorno seguro y preparado especialmente para la ocasión.
Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a un precio accesible a través de la plataforma Al Pogo, mientras que los niños de hasta 10 años podrán ingresar de manera gratuita.
Cronograma de actividades
La actividad comenzará el viernes con las pruebas de los atletas. Mientras que el sábado se desarrollarán las clasificaciones generales en las ramas femenina y masculina, y el domingo se disputarán las semifinales y finales de 10 a 18 horas donde se definirán a los campeones de esta histórica primera edición.
La modalidad Speedline Highline consiste en recorrer 100 metros sobre una cinta de apenas una pulgada de ancho, suspendida a más de 20 metros de altura. Los competidores, equipados con arneses de seguridad, deben desplazarse en el menor tiempo posible, desafiando sus propios límites en cada intento.
El nivel de la competencia estará marcado por la presencia de destacados exponentes del ranking internacional, entre ellos el brasileño Matheus Vidal, actual poseedor del récord mundial en los 100 metros con un tiempo de 46,76 segundos. También dirán presente atletas como Jakub (Polonia), Diego Molano (Colombia), la subcampeona mundial Erika Sedlacek (Brasil), y los representantes argentinos Florencia Muñoz y Gonzalo Caturelli, campeones nacionales de esta disciplina.
El certamen cuenta con el aval de la International Slackline Association (ISA), con sede en Suiza, y es organizado con el acompañamiento de la Federación Argentina de Slackline.
Además del espectáculo deportivo, la propuesta está pensada como una experiencia para toda la familia, con un formato innovador que permitirá disfrutar de cerca una disciplina poco habitual, en un entorno seguro y preparado especialmente para la ocasión.
Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a un precio accesible a través de la plataforma Al Pogo, mientras que los niños de hasta 10 años podrán ingresar de manera gratuita.
Cronograma de actividades
La actividad comenzará el viernes con las pruebas de los atletas. Mientras que el sábado se desarrollarán las clasificaciones generales en las ramas femenina y masculina, y el domingo se disputarán las semifinales y finales de 10 a 18 horas donde se definirán a los campeones de esta histórica primera edición.
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