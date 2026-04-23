Fiscalía recepta testimonios y reúne pruebas por el siniestro en el rally sudamericano

La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero se encuentra avocada a la pesquisa en torno al siniestro ocurrido con motivo de llevarse a cabo la carrera de rally Sudamericano tramo Giulio Cesare -Mina Clavero. Por lo que inmediatamente se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar, asimismo se secuestró documentación relacionada a los protocolos de seguridad del certamen, se obtuvo la filmación de los vehículos de seguridad denominados “0” que recorrieron el tramo antes de que larguen los competidores, y se están practicando las pericias pertinentes al vehículo que participó en el hecho, entre otras medidas probatorias que se llevan a cabo para dilucidar el hecho, el que se encuentra en plena investigación.
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