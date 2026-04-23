Se retira buster, el perro nacido en la FPA y con 344 intervenciones positivas

Tras siete años y 10 meses de servicio en la lucha contra el narcotráfico en al provincia de Córdoba, se retira el perro Buster (ovejero alemán línea de trabajo) de la División K-9 de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Buster nació el 22 de mayo del 2018 en el criadero de la FPA y es detector de siete aromas de sustancias ilícitas: marihuana, cocaína, éxtasis, ketamina, rohypnol, tussi y armas de fuego.
Durante su trayectoria operativa, intervino en 344 procedimientos positivos con una efectividad del 100%, demostrando compromiso, precisión y una capacidad única para la detección de drogas. En total fueron 790 horas y 33 minutos de un trabajo minuciosamente profesional.
Hoy, Buster deja el servicio activo para iniciar su merecido descanso en el hogar de una familia perteneciente a la Fuerza, donde continuará recibiendo el cariño que supo cosechar en cada jornada de trabajo.
Desde la FPA, destacamos el profesionalismo y la dedicación del equipo de la División K-9, responsables de su formación y de potenciar al máximo sus habilidades.
Buster nació el 22 de mayo del 2018 en el criadero de la FPA y es detector de siete aromas de sustancias ilícitas: marihuana, cocaína, éxtasis, ketamina, rohypnol, tussi y armas de fuego.
Durante su trayectoria operativa, intervino en 344 procedimientos positivos con una efectividad del 100%, demostrando compromiso, precisión y una capacidad única para la detección de drogas. En total fueron 790 horas y 33 minutos de un trabajo minuciosamente profesional.
Hoy, Buster deja el servicio activo para iniciar su merecido descanso en el hogar de una familia perteneciente a la Fuerza, donde continuará recibiendo el cariño que supo cosechar en cada jornada de trabajo.
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