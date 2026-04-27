Empresas cordobesas exhiben soluciones tecnológicas en el mercado estadounidense

La Agencia ProCórdoba encabeza una delegación cordobesa en eMerge Americas 2026, una de las conferencias tecnológicas más importantes del continente americano.
El evento se desarrolla desde el 21 al 24 de abril en Miami (EE.UU.) y funciona como plataforma de conexión entre startups, inversores y empresas del ecosistema digital de América Latina y el mercado estadounidense.
En ese marco, ProCórdoba organizó el Córdoba Tech Talks, un evento que permitió que la delegación provincial presente sus propuestas ante tomadores de decisión y líderes empresariales de Estados Unidos. El encuentro se desarrolló en ManaTech, un espacio de tecnología y emprendimiento de Miami, realizado en simultáneo con la Argentina Tech, donde se mostró el ecosistema tecnológico argentino.
Durante Córdoba Tech Talks concretado el martes, las empresas cordobesas exhibieron casos y aplicaciones en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, con foco en soluciones que ya están en funcionamiento en distintos sectores. La propuesta apuntó a demostrar aplicaciones concretas más que conceptos generales, mostrando cómo estas tecnologías se utilizan para mejorar operaciones, automatizar procesos y fortalecer capacidades digitales en organizaciones.
Luego de las presentaciones, hubo una instancia de speed networking, pensada para facilitar encuentros entre empresas, emprendedores y referentes del sector.
La elección del mercado estadounidense responde a la magnitud de la demanda tecnológica en ese país. Solo el mercado de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad supera los USD 4.700 millones y podría alcanzar más de USD 10.900 millones hacia 2030, según datos de Grand View Horizon.
En ese contexto, la participación en eMerge Americas y en Córdoba Tech Talks posiciona a las empresas cordobesas como proveedoras de soluciones para ese mercado.
La delegación cordobesa
La comitiva está compuesta por 12 empresas y el Córdoba Clúster. Se trata de las firmas BizitGlobal (desarrollo de software a medida e inteligencia artificial aplicada a negocios), Wootic (modelos de negocios digitales con énfasis en Web3), Framex Group (logística internacional y cadena de suministro), Rocbird (tecnología y desarrollo de soluciones a medida), Vortex (transformación digital con plataformas de IA y automatización) y Fortr3ss (ciberseguridad automatizada 24/7), Clarika Soluciones Informáticas (servicios informáticos e innovación tecnológica).
La representación provincial se completa con Exomindset (inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de software), RiesgoOnline (sistemas de información para el mercado financiero y crediticio), Argalis (infraestructura IT y consultoría en seguridad y telecomunicaciones), SoftMiners (soluciones SAP e inteligencia artificial para la gestión empresarial) y AG Global (propiedad intelectual y negocios internacionales en LATAM y Estados Unidos).
Instituciones que acompañan el evento
Además de ProCórdoba como organizador, el evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software), AmCham Argentina, ManaTech, el Cluster Córdoba y PromArgentina.
En los últimos años, la provincia se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos de América Latina, con una comunidad de empresas especializadas en desarrollo de software, inteligencia artificial, ingeniería de datos y ciberseguridad. Córdoba Tech Talks en Miami busca fortalecer los vínculos entre este ecosistema y el entorno tecnológico del sur de Florida.
El evento se desarrolla desde el 21 al 24 de abril en Miami (EE.UU.) y funciona como plataforma de conexión entre startups, inversores y empresas del ecosistema digital de América Latina y el mercado estadounidense.
En ese marco, ProCórdoba organizó el Córdoba Tech Talks, un evento que permitió que la delegación provincial presente sus propuestas ante tomadores de decisión y líderes empresariales de Estados Unidos. El encuentro se desarrolló en ManaTech, un espacio de tecnología y emprendimiento de Miami, realizado en simultáneo con la Argentina Tech, donde se mostró el ecosistema tecnológico argentino.
Durante Córdoba Tech Talks concretado el martes, las empresas cordobesas exhibieron casos y aplicaciones en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, con foco en soluciones que ya están en funcionamiento en distintos sectores. La propuesta apuntó a demostrar aplicaciones concretas más que conceptos generales, mostrando cómo estas tecnologías se utilizan para mejorar operaciones, automatizar procesos y fortalecer capacidades digitales en organizaciones.
Luego de las presentaciones, hubo una instancia de speed networking, pensada para facilitar encuentros entre empresas, emprendedores y referentes del sector.
La elección del mercado estadounidense responde a la magnitud de la demanda tecnológica en ese país. Solo el mercado de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad supera los USD 4.700 millones y podría alcanzar más de USD 10.900 millones hacia 2030, según datos de Grand View Horizon.
En ese contexto, la participación en eMerge Americas y en Córdoba Tech Talks posiciona a las empresas cordobesas como proveedoras de soluciones para ese mercado.
La delegación cordobesa
La comitiva está compuesta por 12 empresas y el Córdoba Clúster. Se trata de las firmas BizitGlobal (desarrollo de software a medida e inteligencia artificial aplicada a negocios), Wootic (modelos de negocios digitales con énfasis en Web3), Framex Group (logística internacional y cadena de suministro), Rocbird (tecnología y desarrollo de soluciones a medida), Vortex (transformación digital con plataformas de IA y automatización) y Fortr3ss (ciberseguridad automatizada 24/7), Clarika Soluciones Informáticas (servicios informáticos e innovación tecnológica).
La representación provincial se completa con Exomindset (inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo de software), RiesgoOnline (sistemas de información para el mercado financiero y crediticio), Argalis (infraestructura IT y consultoría en seguridad y telecomunicaciones), SoftMiners (soluciones SAP e inteligencia artificial para la gestión empresarial) y AG Global (propiedad intelectual y negocios internacionales en LATAM y Estados Unidos).
Instituciones que acompañan el evento
Además de ProCórdoba como organizador, el evento cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba, CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software), AmCham Argentina, ManaTech, el Cluster Córdoba y PromArgentina.
En los últimos años, la provincia se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos de América Latina, con una comunidad de empresas especializadas en desarrollo de software, inteligencia artificial, ingeniería de datos y ciberseguridad. Córdoba Tech Talks en Miami busca fortalecer los vínculos entre este ecosistema y el entorno tecnológico del sur de Florida.
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