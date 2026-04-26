Departamento Cruz del Eje: Paso Viejo tendrá nuevo sistema de agua potable

La obra de refuerzo del sistema de provisión de agua potable, que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba en la Comuna de Paso Viejo, se encuentra en su etapa final de ejecución, con un avance del 98,5%.
Los trabajos comprenden una nueva perforación de 160 metros de profundidad, una electrobomba sumergible y la construcción de una nueva sala técnica con equipamiento para cloración y bombeo.
La construcción, licitada en el marco del Plan de Igualdad Territorial, contempla además la instalación de dos tanques elevados de 25000 litros cada uno, ubicados en los sectores sur y oeste de la localidad, y una red de cañerías de aproximadamente 3700 metros. Se incorporarán también 500 medidores domiciliarios en la red existente para optimizar la distribución y el control del servicio.
La intervención responde a las limitaciones del sistema actual, que depende exclusivamente del acueducto Pichanas–El Chacho y de una perforación preexistente que no logra garantizar presión suficiente en los barrios más alejados del casco urbano. Con las obras en etapa final, los 1135 habitantes de Paso Viejo verán como mejora la presión del servicio y la cobertura en los sectores sur y oeste, que hasta ahora presentaban las mayores deficiencias de distribución.
Esta obra se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el noroeste cordobés, garantizando el acceso al agua potable de los habitantes de la localidad.
Los trabajos comprenden una nueva perforación de 160 metros de profundidad, una electrobomba sumergible y la construcción de una nueva sala técnica con equipamiento para cloración y bombeo.
La construcción, licitada en el marco del Plan de Igualdad Territorial, contempla además la instalación de dos tanques elevados de 25000 litros cada uno, ubicados en los sectores sur y oeste de la localidad, y una red de cañerías de aproximadamente 3700 metros. Se incorporarán también 500 medidores domiciliarios en la red existente para optimizar la distribución y el control del servicio.
La intervención responde a las limitaciones del sistema actual, que depende exclusivamente del acueducto Pichanas–El Chacho y de una perforación preexistente que no logra garantizar presión suficiente en los barrios más alejados del casco urbano. Con las obras en etapa final, los 1135 habitantes de Paso Viejo verán como mejora la presión del servicio y la cobertura en los sectores sur y oeste, que hasta ahora presentaban las mayores deficiencias de distribución.
Esta obra se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial, impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el noroeste cordobés, garantizando el acceso al agua potable de los habitantes de la localidad.
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