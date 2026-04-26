Departamento Cruz del Eje: los habitantes del paraje Virgen de la Peña contarán con sistema de agua potable

En el marco del Plan de Igualdad Territorial, el Gobierno de Córdoba ejecuta la obra de provisión de agua potable para el paraje Virgen de la Peña, con el objetivo de llevar el vital elemento a diez familias del noroeste cordobés que hoy carecen de una fuente segura.
La obra de infraestructura hídrica se desarrolla en un sector ubicado en las inmediaciones de Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, registra un avance del 91,39% y se perfila hacia su finalización.
Su construcción es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, a través de la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Gasífera, y tiene como objetivo dotar de agua potable a este sector del noroeste provincial que actualmente no cuenta con suministro seguro para consumo humano.
La obra comprende la derivación desde el acueducto Pichanas–El Chacho mediante una cañería de polietileno de alta densidad, la instalación de un tanque elevado de 15000 litros sobre una estructura metálica de 10 metros, un sistema de cloración y una red de distribución y conexiones domiciliarias con micromedidores.
Los beneficiarios directos de la obra son diez familias del paraje que residen en viviendas dispersas sobre la Ruta Nacional N° 38, a ocho kilómetros al oeste de Serrezuela.
La zona carece actualmente de infraestructura hídrica formal, lo que obliga a sus pobladores a usar fuentes alternativas no potables. Una vez finalizados los trabajos, cada hogar contará con conexión domiciliaria individual y medición de consumo, asegurando un servicio de agua potable confiable y permanente.
Igualdad territorial en el noroeste cordobés
Esta obra se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el noroeste cordobés, garantizando el acceso al agua potable.
El paraje Virgen de la Peña se suma así al grupo de localidades del interior profundo que el Gobierno de Córdoba asiste mediante obras de infraestructura hídrica, con inversiones que alcanzan los rincones más alejados del territorio provincial y contribuyen al desarrollo social y productivo de sus comunidades.
La obra de infraestructura hídrica se desarrolla en un sector ubicado en las inmediaciones de Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, registra un avance del 91,39% y se perfila hacia su finalización.
Su construcción es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, a través de la Secretaría de Infraestructura Hídrica y Gasífera, y tiene como objetivo dotar de agua potable a este sector del noroeste provincial que actualmente no cuenta con suministro seguro para consumo humano.
La obra comprende la derivación desde el acueducto Pichanas–El Chacho mediante una cañería de polietileno de alta densidad, la instalación de un tanque elevado de 15000 litros sobre una estructura metálica de 10 metros, un sistema de cloración y una red de distribución y conexiones domiciliarias con micromedidores.
Los beneficiarios directos de la obra son diez familias del paraje que residen en viviendas dispersas sobre la Ruta Nacional N° 38, a ocho kilómetros al oeste de Serrezuela.
La zona carece actualmente de infraestructura hídrica formal, lo que obliga a sus pobladores a usar fuentes alternativas no potables. Una vez finalizados los trabajos, cada hogar contará con conexión domiciliaria individual y medición de consumo, asegurando un servicio de agua potable confiable y permanente.
Igualdad territorial en el noroeste cordobés
Esta obra se enmarca dentro del Plan de Igualdad Territorial impulsado por la gestión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de mejorar la infraestructura básica en el noroeste cordobés, garantizando el acceso al agua potable.
El paraje Virgen de la Peña se suma así al grupo de localidades del interior profundo que el Gobierno de Córdoba asiste mediante obras de infraestructura hídrica, con inversiones que alcanzan los rincones más alejados del territorio provincial y contribuyen al desarrollo social y productivo de sus comunidades.
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