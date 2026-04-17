El Hospital Raúl A. Ferreyra suma un tótem de autogestión para afiliados de APROSS

El Hospital Raúl A. Ferreyra incorpora un tótem de autogestión para afiliados de APROSS con el objetivo de mejorar la gestión burocrática en el edificio. Es una manera autónoma, rápida y sencilla de registro para agilizar la atención, facilitar procesos administrativos y reducir los tiempos de espera.
Para un registro rápido al llegar al hospital, se recomienda tener abierta la credencial virtual en la aplicación de APROSS con el código de seguridad token y seguir los siguientes pasos:
1. Acércate al tótem de autogestión con pantalla táctil que se encuentran en el ingreso principal del hospital
2. Ingresá con tu DNI a alguna de las opciones que figuran en pantalla:
1. “Con turno” (si ya tenes un turno programado)
2. “Sin turno” (para solicitar un turno o retirar estudios)
3. “Otros trámites” (para gestionar solicitudes adicionales
3. Si corresponde, gestioná el pago mediante medios electrónicos como códigos QR, tarjeta de débito o crédito
¿Qué es el Token y cómo obtenerlo?
Es un número de seis dígitos que cambia cada tres minutos y permite que seas identificado como afiliado de Apross. Se puede obtener a través del portal de autogestión:
Desde la App:
1. Descargá nuestra App y vinculá la cuenta con tu dispositivo
2. Seleccioná la opción: “credencial” que figura en el margen inferior de la pantalla de inicio y podrás ver tu credencial virtual que incluye: datos personales, código QR y token de seguridad.
Desde la web:
1. Ingresár al sitio web: Apross.gov.ar
2. Hacé click en “Portal de Autogestión” y logueate
3. Accedé a tu token de manera rápida y sencilla
A través de CiDi:
• Desde su App o web
1. Ingresá con tu usuario y contraseña a cidi.cba.gov.ar
2. Escribí en el buscador: “Apross” y seleccioná: “afiliado/a”
3. Hacé click en “credencial digital” para visualizar tu token
Para un registro rápido al llegar al hospital, se recomienda tener abierta la credencial virtual en la aplicación de APROSS con el código de seguridad token y seguir los siguientes pasos:
1. Acércate al tótem de autogestión con pantalla táctil que se encuentran en el ingreso principal del hospital
2. Ingresá con tu DNI a alguna de las opciones que figuran en pantalla:
1. “Con turno” (si ya tenes un turno programado)
2. “Sin turno” (para solicitar un turno o retirar estudios)
3. “Otros trámites” (para gestionar solicitudes adicionales
3. Si corresponde, gestioná el pago mediante medios electrónicos como códigos QR, tarjeta de débito o crédito
¿Qué es el Token y cómo obtenerlo?
Es un número de seis dígitos que cambia cada tres minutos y permite que seas identificado como afiliado de Apross. Se puede obtener a través del portal de autogestión:
Desde la App:
1. Descargá nuestra App y vinculá la cuenta con tu dispositivo
2. Seleccioná la opción: “credencial” que figura en el margen inferior de la pantalla de inicio y podrás ver tu credencial virtual que incluye: datos personales, código QR y token de seguridad.
Desde la web:
1. Ingresár al sitio web: Apross.gov.ar
2. Hacé click en “Portal de Autogestión” y logueate
3. Accedé a tu token de manera rápida y sencilla
A través de CiDi:
• Desde su App o web
1. Ingresá con tu usuario y contraseña a cidi.cba.gov.ar
2. Escribí en el buscador: “Apross” y seleccioná: “afiliado/a”
3. Hacé click en “credencial digital” para visualizar tu token
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