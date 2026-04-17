Ciudad de Córdoba: Llaryora inauguró el altonivel de Valle Escondido

El gobernador Martín Llaryora encabezó la inauguración del altonivel a la altura de la urbanización Valle Escondido, en el cruce de la Av. República de China y la Av. Ejército Argentino (zona urbana de Ruta E-55).
Con casi 150 metros de extensión, el nuevo intercambiador de tránsito en altura agilizará el tránsito desde la Avenida República de China hacia la ciudad de Córdoba, optimizando la seguridad vial y los tiempos de viaje de los vecinos de Valle Escondido, la zona noroeste de la Capital y los usuarios provenientes de La Calera.
La obra fue ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras y demandó una inversión hasta el momento de 16.500 millones de pesos.
El altonivel permitirá una salida rápida y segura del tránsito que provenga desde Av. República de China y quiera dirigirse hacia el anillo de Circunvalación o el centro de la ciudad de Córdoba, especialmente en horarios pico donde circulan unos 2.300 autos por hora.
También evitará las demoras y colas de vehículos en la actual intersección semaforizada. Además, se logrará una circulación más fluida para los automovilistas que transiten por la Ruta E-55 provenientes de Villa Warcalde y La Calera.
La traza cuenta con un ramal ascendente en terraplén de 200 metros de longitud en la salida de Av. República de China, que se conecta con el viaducto curvo de 145 metros de extensión con defensas laterales de hormigón armado; y luego un ramal descendente en terraplén con muros laterales de hormigón de 112 metros de largo.
Como parte de las tareas, se realizó el ensanche de calzada de la Avenida Ejército Argentino en el sentido entrante a Córdoba, que posibilitó incorporar un tercer carril de circulación desde la rama de bajada del viaducto hasta la intersección con calle Cagliero, a la altura de Barrio Don Bosco.
Asimismo, se ejecutaron obras complementarias y de seguridad como cordones de hormigón, colocación de defensas metálicas, demarcación horizontal, señalización vertical y forestación. Además de una pasarela peatonal que posibilitará a los vecinos cruzar la Av. Ejército Argentino en altura y de manera segura.
Trabajos complementarios
Tras la habilitación de la circulación sobre el viaducto se realizarán en los próximos días tareas de reacondicionamiento sobre la calzada de República de China, la ejecución de dársenas para el transporte público y la construcción de cordones e isletas.
En detalle
La estructura principal cuenta con:
• Viaducto curvo: 145 metros de extensión, equipado con defensas laterales de hormigón armado.
• Ramal ascendente: Un terraplén de 200 metros de longitud en la salida de Av. República de China.
• Ramal descendente: Un terraplén de 112 metros de largo con muros laterales de hormigón.
• Fundaciones: Se ejecutaron 12 pilotes de hasta 1,80 metros de diámetro y 7 metros de profundidad.
Material de descarga
• Ciudad de Córdoba: Llaryora inauguró el altonivel de Valle Escondido
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• Los Vecinos celebran la habilitación del altonivel
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Con casi 150 metros de extensión, el nuevo intercambiador de tránsito en altura agilizará el tránsito desde la Avenida República de China hacia la ciudad de Córdoba, optimizando la seguridad vial y los tiempos de viaje de los vecinos de Valle Escondido, la zona noroeste de la Capital y los usuarios provenientes de La Calera.
La obra fue ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras y demandó una inversión hasta el momento de 16.500 millones de pesos.
El altonivel permitirá una salida rápida y segura del tránsito que provenga desde Av. República de China y quiera dirigirse hacia el anillo de Circunvalación o el centro de la ciudad de Córdoba, especialmente en horarios pico donde circulan unos 2.300 autos por hora.
También evitará las demoras y colas de vehículos en la actual intersección semaforizada. Además, se logrará una circulación más fluida para los automovilistas que transiten por la Ruta E-55 provenientes de Villa Warcalde y La Calera.
La traza cuenta con un ramal ascendente en terraplén de 200 metros de longitud en la salida de Av. República de China, que se conecta con el viaducto curvo de 145 metros de extensión con defensas laterales de hormigón armado; y luego un ramal descendente en terraplén con muros laterales de hormigón de 112 metros de largo.
Como parte de las tareas, se realizó el ensanche de calzada de la Avenida Ejército Argentino en el sentido entrante a Córdoba, que posibilitó incorporar un tercer carril de circulación desde la rama de bajada del viaducto hasta la intersección con calle Cagliero, a la altura de Barrio Don Bosco.
Asimismo, se ejecutaron obras complementarias y de seguridad como cordones de hormigón, colocación de defensas metálicas, demarcación horizontal, señalización vertical y forestación. Además de una pasarela peatonal que posibilitará a los vecinos cruzar la Av. Ejército Argentino en altura y de manera segura.
Trabajos complementarios
Tras la habilitación de la circulación sobre el viaducto se realizarán en los próximos días tareas de reacondicionamiento sobre la calzada de República de China, la ejecución de dársenas para el transporte público y la construcción de cordones e isletas.
En detalle
La estructura principal cuenta con:
• Viaducto curvo: 145 metros de extensión, equipado con defensas laterales de hormigón armado.
• Ramal ascendente: Un terraplén de 200 metros de longitud en la salida de Av. República de China.
• Ramal descendente: Un terraplén de 112 metros de largo con muros laterales de hormigón.
• Fundaciones: Se ejecutaron 12 pilotes de hasta 1,80 metros de diámetro y 7 metros de profundidad.
Material de descarga
• Ciudad de Córdoba: Llaryora inauguró el altonivel de Valle Escondido
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