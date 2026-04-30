Córdoba vibró con la primera Copa Mundial de Speedline Highline en Argentina

Córdoba fue escenario de un evento histórico con la realización del World Cup Kempes, que durante dos jornadas reunió en el Estadio Mario Alberto Kempes a algunos de los mejores exponentes del mundo en speedline highline, una disciplina extrema que combina velocidad, equilibrio y precisión en altura.
La competencia se desarrolló con gran nivel y una destacada convocatoria de público, que pudo vivir de cerca una experiencia deportiva poco habitual en el país. El Kempes se transformó en el primer estadio del mundo en albergar una competencia con estas características, y en particular, con las cintas desplegadas entre el techo de cada platea.
Al respecto, Guillermina Salgado, presidenta de la Asociación Cordobesa de Slackline y Montañismo, manifestó: “Estamos viviendo la primera Copa del Mundo de Speedline Highline en el Kempes, un hecho histórico para el deporte. Contamos con la participación de atletas internacionales de Chile, Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina. Estamos muy felices de haber realizado este evento en un escenario tan emblemático”.
El mundial Speedline Highline
La modalidad, que consiste en recorrer 100 metros sobre una cinta de apenas una pulgada de ancho suspendida a más de 30 metros de altura, puso a prueba a los atletas en cada pasada, donde el tiempo y la concentración fueron determinantes.
El certamen contó con la presencia de figuras internacionales de primer nivel, entre ellos el brasileño Matheus Vidal, récord mundial en la distancia, junto a competidores como Jakub (Polonia), Diego Molano (Colombia), la subcampeona mundial Erika Sedlacek (Brasil), y los argentinos Florencia Muñoz y Gonzalo Caturelli, quienes representaron al país en una competencia de altísimo nivel.
“Soy atleta de highline desde hace nueve años y es una disciplina que me apasiona”, expresó Matheus Vidal; “Estar acá es un sueño, no solo para nosotros sino para toda Latinoamérica. Hacerlo en un estadio de fútbol como el Kempes es algo histórico para el highline. Esto ya quedó marcado y estuvo muy bien logrado”
Organizado con el aval de la International Slackline Association (ISA) y el acompañamiento de la Federación Argentina de Slackline, el evento marcó un hito para el desarrollo de esta disciplina en Argentina. Además, la competencia fue transmitida vía streaming para todo el mundo, permitiendo que el espectáculo y el nivel alcanzado en Córdoba tuvieran alcance global y posicionaran al Kempes en la escena internacional de la disciplina y como sede de grandes eventos deportivos a nivel global.
Las finales disputadas durante el domingo ofrecieron uno de los momentos más impactantes. En la rama masculina se batió el récord mundial, con una marca de 44 segundos y 50 milésimas, reflejando el altísimo nivel competitivo de la jornada. La definición femenina también estuvo a la altura, con pasadas de gran precisión y velocidad que mantuvieron la expectativa hasta el final, consolidando un cierre a pura emoción.
Además del espectáculo deportivo, la propuesta ofreció una experiencia integral para el público, con un formato cercano y dinámico que permitió disfrutar cada instancia de la competencia en un entorno seguro y profesionalmente acondicionado.
Resultados – Copa Mundial de Speedline Highline Kempes 2026
• Categoría femenina:
1er puesto – Erika Sedlacek (Brasil)
2do puesto – Florencia Muñoz (Rio Negro)
3er puesto – Agustina Sol Corea (La Rioja)
• Categoría masculina:
1er puesto – Jakub Morawsky (Polonia)
2do puesto – Matheus Vidal (Brasil)
3er puesto – Ignacio Muñoz (Río Negro)
El cierre del evento, con las finales disputadas este domingo, coronó a los campeones de esta primera edición, que quedará en la historia como el punto de partida del speedline highline a nivel mundial en Argentina.
La competencia se desarrolló con gran nivel y una destacada convocatoria de público, que pudo vivir de cerca una experiencia deportiva poco habitual en el país. El Kempes se transformó en el primer estadio del mundo en albergar una competencia con estas características, y en particular, con las cintas desplegadas entre el techo de cada platea.
Al respecto, Guillermina Salgado, presidenta de la Asociación Cordobesa de Slackline y Montañismo, manifestó: “Estamos viviendo la primera Copa del Mundo de Speedline Highline en el Kempes, un hecho histórico para el deporte. Contamos con la participación de atletas internacionales de Chile, Colombia, Brasil, Ecuador y Argentina. Estamos muy felices de haber realizado este evento en un escenario tan emblemático”.
El mundial Speedline Highline
La modalidad, que consiste en recorrer 100 metros sobre una cinta de apenas una pulgada de ancho suspendida a más de 30 metros de altura, puso a prueba a los atletas en cada pasada, donde el tiempo y la concentración fueron determinantes.
El certamen contó con la presencia de figuras internacionales de primer nivel, entre ellos el brasileño Matheus Vidal, récord mundial en la distancia, junto a competidores como Jakub (Polonia), Diego Molano (Colombia), la subcampeona mundial Erika Sedlacek (Brasil), y los argentinos Florencia Muñoz y Gonzalo Caturelli, quienes representaron al país en una competencia de altísimo nivel.
“Soy atleta de highline desde hace nueve años y es una disciplina que me apasiona”, expresó Matheus Vidal; “Estar acá es un sueño, no solo para nosotros sino para toda Latinoamérica. Hacerlo en un estadio de fútbol como el Kempes es algo histórico para el highline. Esto ya quedó marcado y estuvo muy bien logrado”
Organizado con el aval de la International Slackline Association (ISA) y el acompañamiento de la Federación Argentina de Slackline, el evento marcó un hito para el desarrollo de esta disciplina en Argentina. Además, la competencia fue transmitida vía streaming para todo el mundo, permitiendo que el espectáculo y el nivel alcanzado en Córdoba tuvieran alcance global y posicionaran al Kempes en la escena internacional de la disciplina y como sede de grandes eventos deportivos a nivel global.
Las finales disputadas durante el domingo ofrecieron uno de los momentos más impactantes. En la rama masculina se batió el récord mundial, con una marca de 44 segundos y 50 milésimas, reflejando el altísimo nivel competitivo de la jornada. La definición femenina también estuvo a la altura, con pasadas de gran precisión y velocidad que mantuvieron la expectativa hasta el final, consolidando un cierre a pura emoción.
Además del espectáculo deportivo, la propuesta ofreció una experiencia integral para el público, con un formato cercano y dinámico que permitió disfrutar cada instancia de la competencia en un entorno seguro y profesionalmente acondicionado.
Resultados – Copa Mundial de Speedline Highline Kempes 2026
• Categoría femenina:
1er puesto – Erika Sedlacek (Brasil)
2do puesto – Florencia Muñoz (Rio Negro)
3er puesto – Agustina Sol Corea (La Rioja)
• Categoría masculina:
1er puesto – Jakub Morawsky (Polonia)
2do puesto – Matheus Vidal (Brasil)
3er puesto – Ignacio Muñoz (Río Negro)
El cierre del evento, con las finales disputadas este domingo, coronó a los campeones de esta primera edición, que quedará en la historia como el punto de partida del speedline highline a nivel mundial en Argentina.
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