Asistencia a localidades afectadas por el temporal: la Provincia acompaña a familias del sudeste con aportes y obras

Tras el fuerte temporal que afectó al sudeste provincial con anegamientos, voladuras de techos y más de 60 personas evacuadas, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo desplegó asistencia directa en las zonas más comprometidas, con una inversión total de $9.310.000 en aportes a familias damnificadas.
En ese marco, el ministro Marcos Torres, junto al secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, visitaron Colonia Bremen, donde 11 familias recibieron aportes del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. La recorrida se realizó junto a la presidenta comunal, Jacqueline Ojeda, quien coordina la asistencia local y el relevamiento de los daños.
Durante la visita, Torres destacó la importancia de la presencia territorial del Estado: “Cuando hablamos de federalismo es esto. Es estar cerca de los vecinos, sea el norte o el sur. Hicimos varios kilómetros y estamos felices de estar acá con ustedes, eso le da sentido a nuestra función. No importa de dónde sean, vamos a estar cuando algún vecino nos necesite. Ese es el mandato de nuestro gobernador Martín Llaryora. Cuando trabajamos en conjunto con intendentes y legisladores, logramos que las herramientas del Estado lleguen a quienes lo necesitan”.
Por su parte, la jefa comunal Jacqueline Ojeda valoró el acompañamiento provincial y el trabajo articulado para dar respuesta inmediata a las familias afectadas.
Posteriormente, la comitiva se trasladó a Serrano, en el departamento Roque Sáenz Peña, donde recorrieron viviendas que ya fueron reparadas y otras en proceso de refacción gracias al mismo fondo provincial, tras los daños ocasionados por la tormenta.
En ese contexto, el ministro remarcó: “Estamos en Serrano, en la casa de una vecina que durante una tormenta muy fuerte perdió completamente el techo. Con la ayuda de los vecinos, del intendente y del Gobierno provincial a través del Ministerio, pudo recomponer su vivienda y hoy se encuentra en buenas condiciones”.
Por su parte, el intendente de Serrano, Ismael Goñi, señaló: “Agradecer al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo Social y a la legisladora Victoria Busso. Lo que pienso en este momento es que nadie se salva solo, porque además de la ayuda estatal estuvieron los vecinos y la familia conteniendo y ayudando”.
El Gobierno provincial ratifica así su compromiso de asistir de manera inmediata ante emergencias climáticas, garantizando presencia territorial y respuestas concretas para las familias afectadas.
En ese marco, el ministro Marcos Torres, junto al secretario General de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, visitaron Colonia Bremen, donde 11 familias recibieron aportes del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. La recorrida se realizó junto a la presidenta comunal, Jacqueline Ojeda, quien coordina la asistencia local y el relevamiento de los daños.
Durante la visita, Torres destacó la importancia de la presencia territorial del Estado: “Cuando hablamos de federalismo es esto. Es estar cerca de los vecinos, sea el norte o el sur. Hicimos varios kilómetros y estamos felices de estar acá con ustedes, eso le da sentido a nuestra función. No importa de dónde sean, vamos a estar cuando algún vecino nos necesite. Ese es el mandato de nuestro gobernador Martín Llaryora. Cuando trabajamos en conjunto con intendentes y legisladores, logramos que las herramientas del Estado lleguen a quienes lo necesitan”.
Por su parte, la jefa comunal Jacqueline Ojeda valoró el acompañamiento provincial y el trabajo articulado para dar respuesta inmediata a las familias afectadas.
Posteriormente, la comitiva se trasladó a Serrano, en el departamento Roque Sáenz Peña, donde recorrieron viviendas que ya fueron reparadas y otras en proceso de refacción gracias al mismo fondo provincial, tras los daños ocasionados por la tormenta.
En ese contexto, el ministro remarcó: “Estamos en Serrano, en la casa de una vecina que durante una tormenta muy fuerte perdió completamente el techo. Con la ayuda de los vecinos, del intendente y del Gobierno provincial a través del Ministerio, pudo recomponer su vivienda y hoy se encuentra en buenas condiciones”.
Por su parte, el intendente de Serrano, Ismael Goñi, señaló: “Agradecer al Gobierno de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo Social y a la legisladora Victoria Busso. Lo que pienso en este momento es que nadie se salva solo, porque además de la ayuda estatal estuvieron los vecinos y la familia conteniendo y ayudando”.
El Gobierno provincial ratifica así su compromiso de asistir de manera inmediata ante emergencias climáticas, garantizando presencia territorial y respuestas concretas para las familias afectadas.
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