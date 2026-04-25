Altonivel Vélez Sarsfield: retoman el montaje de vigas en horario nocturno

Desde esta noche y hasta el martes 28 de abril inclusive, se retomará el montaje vigas en horario nocturno en la obra del altonivel que el Gobierno de la provincia está construyendo en la Avenida Vélez Sarsfield, zona urbana de Córdoba de la Ruta 36, entre el anillo de Circunvalación y la calle Posadas.
Los operativos se llevarán adelante entre las 22 y las 5 horas y demandarán redireccionamientos de tránsito para los automovilistas que circulen por la zona. El montaje de las vigas, que se realiza con grúas de gran porte, se suspenderá en caso de lluvia o viento.
Quienes transiten por Av. Vélez Sarsfield desde el centro de Córdoba, así como quienes circulen por la calzada principal de Circunvalación desde Av. Fuerza Aérea y quieran dirigirse hacia Río Cuarto, serán desviados por colectora externa hasta calle Belardinelli, por donde deberán circular hasta llegar a Ordoñez y luego acceder a Vélez Sarsfield con sentido saliente de la ciudad.
En tanto, quienes transiten por Vélez Sarsfield en sentido Río Cuarto – Córdoba deberán girar a la derecha en calle Ordoñez, tomar posteriormente Belardinelli, luego la colectora externa de Circunvalación y desde allí acceder nuevamente a Av. Vélez Sarsfield hacia el centro.
Es importante aclarar que el tránsito pesado que pretenda ingresar a Córdoba desde Río Cuarto, será redireccionado a transitar por colectora externa de Circunvalación hacia el distribuidor de Av. Valparaíso, desde donde podrá continuar a destino.
La obra del altonivel está a cargo de Caminos de las Sierras y se estima que estará concluida a fines de este año. El viaducto que se está construyendo tendrá una extensión total de 607 metros y posibilitará dividir el tránsito de la Ruta 36 Autovía Córdoba – Río Cuarto de quienes circulan por la red vial urbana de la ciudad. Contará con dos carriles por sentido de circulación, separador central new jersey y banquinas a ambos lados de la calzada.
En la parte inferior habrá calles frentistas, una avenida urbana con dos carriles por sentido de circulación y un cantero central hasta la intersección con la colectora de Circunvalación. Como parte de la obra se ejecutarán tres rotondas que servirán para resolver los cruces y giros. Además, se construirá un retorno para vincular las calles frentistas con la avenida bajo el altonivel.
Los operativos se llevarán adelante entre las 22 y las 5 horas y demandarán redireccionamientos de tránsito para los automovilistas que circulen por la zona. El montaje de las vigas, que se realiza con grúas de gran porte, se suspenderá en caso de lluvia o viento.
Quienes transiten por Av. Vélez Sarsfield desde el centro de Córdoba, así como quienes circulen por la calzada principal de Circunvalación desde Av. Fuerza Aérea y quieran dirigirse hacia Río Cuarto, serán desviados por colectora externa hasta calle Belardinelli, por donde deberán circular hasta llegar a Ordoñez y luego acceder a Vélez Sarsfield con sentido saliente de la ciudad.
En tanto, quienes transiten por Vélez Sarsfield en sentido Río Cuarto – Córdoba deberán girar a la derecha en calle Ordoñez, tomar posteriormente Belardinelli, luego la colectora externa de Circunvalación y desde allí acceder nuevamente a Av. Vélez Sarsfield hacia el centro.
Es importante aclarar que el tránsito pesado que pretenda ingresar a Córdoba desde Río Cuarto, será redireccionado a transitar por colectora externa de Circunvalación hacia el distribuidor de Av. Valparaíso, desde donde podrá continuar a destino.
La obra del altonivel está a cargo de Caminos de las Sierras y se estima que estará concluida a fines de este año. El viaducto que se está construyendo tendrá una extensión total de 607 metros y posibilitará dividir el tránsito de la Ruta 36 Autovía Córdoba – Río Cuarto de quienes circulan por la red vial urbana de la ciudad. Contará con dos carriles por sentido de circulación, separador central new jersey y banquinas a ambos lados de la calzada.
En la parte inferior habrá calles frentistas, una avenida urbana con dos carriles por sentido de circulación y un cantero central hasta la intersección con la colectora de Circunvalación. Como parte de la obra se ejecutarán tres rotondas que servirán para resolver los cruces y giros. Además, se construirá un retorno para vincular las calles frentistas con la avenida bajo el altonivel.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario