Iniciaron las Jornadas de divulgación sobre la Ley de Alfabetización Económica y Financiera

El martes 17 de marzo, iniciaron las Jornadas de divulgación sobre Alfabetización Económica y Financiera en el marco de la Ley N° 11023. Se trata de un primer ciclo que se desarrolla en el marco del Congreso de Educación 2026 Compartir para Innovar – Reimaginar la escuela y rediseñar los aprendizajes en tiempos de IA, y aborda la importancia de la divulgación, conocimiento y curricularización de la Ley.
La iniciativa del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se destina a docentes, estudiantes y público en general.
El primer encuentro constó de cuatro bloques: la apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la vicepresidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, y la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti. Luego continuó el relato de vida del periodista Sebastián Turello, quien habló sobre su amplia trayectoria en los medios de comunicación y gran difusor de temas económicos.
El tercer momento fue junto a Noelia Pérez Carretta, contadora y docente universitaria, y Natalia Yubel, directora General de Desarrollo Emprendedor de la Provincia de Córdoba y Miembro del Ecosistema Emprendedor Córdoba, dos expertas en la temática que compartieron sus reflexiones. Por último, a modo de cierre, Gabriela Peretti junto a la legisladora provincial, Ariela Szpanin, dialogaron sobre el proceso de creación de la Ley y sus proyecciones.
En relación a la jornada, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, mencionó: "En Córdoba estamos convencidos de que la alfabetización económica y financiera es una herramienta clave para la vida. Por eso impulsamos su incorporación en las escuelas, para que cada estudiante pueda comprender la realidad, tomar decisiones informadas y construir un proyecto personal y colectivo con más oportunidades, en línea con el proceso de transformación educativa que llevamos adelante junto al gobernador Martín Llaryora."
A su vez, la secretaria de secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, quien resaltó: "Durante toda nuestra vida tenemos que tomar decisiones en relación a nuestras finanzas, y podemos hacerlo desde mitos y prejuicios, pero ahí es también donde debe estar la escuela, para traspasar el pensamiento mágico e ir hacia un pensamiento lógico. Es por eso que resultan imprescindibles los espacios de debate y reflexión sobre la Alfabetización Económica y Financiera, en todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial".
Por su parte, la legisladora provincial, Ariela Szpanin, destacó: "Resulta de suma importancia que la implementación de la Ley 11023 se acompañe con espacios que brinden herramientas económicas y financieras, acordes a los distintos Niveles educativos. La primera Jornada de divulgación tuvo, por tal motivo, el objetivo de que los docentes asistentes y el público en general, conozcan la historia de figuras y referentes y la opinión respecto de la importancia de que la sociedad tenga conocimientos de economía y finanzas para su vida diaria".
El ciclo de encuentros continúa los días 31 de marzo y 16 de abril, a partir de las 09:00. En las jornadas se dialogará junto a expertos, instituciones que trabajan con la temática, experiencias de vida y experiencias en entornos escolares y mucho más. Es un espacio que reúne a representantes del ámbito ejecutivo, legislativo, educativo, académico, social y de los medios de comunicación, con el objetivo de compartir perspectivas, experiencias y aportes que contribuyan al fortalecimiento de una ciudadanía y el ejercicio de derechos de manera responsable.
Cabe destacar nuevamente que la propuesta es abierta a todas/os las/os interesadas/os, pero cabe destacar que otorga puntaje docente (30 horas) para aquellas/os que participen, ya sea de manera presencial o virtual y completen el formulario de evaluación que se compartirá en la última jornada.
Para asistir de manera presencial pueden inscribirse a través de este enlace y para participar de manera virtual pueden seguir las transmisiones por los canales oficiales: www.youtube.com/@educacióncba | www.youtube.com/@prensalegiscba. Los encuentros quedarán grabados y disponibles para ver posteriormente en los mismos canales.
La iniciativa del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, junto a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, se destina a docentes, estudiantes y público en general.
El primer encuentro constó de cuatro bloques: la apertura y palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la vicepresidenta de la Legislatura, Julieta Rinaldi, y la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti. Luego continuó el relato de vida del periodista Sebastián Turello, quien habló sobre su amplia trayectoria en los medios de comunicación y gran difusor de temas económicos.
El tercer momento fue junto a Noelia Pérez Carretta, contadora y docente universitaria, y Natalia Yubel, directora General de Desarrollo Emprendedor de la Provincia de Córdoba y Miembro del Ecosistema Emprendedor Córdoba, dos expertas en la temática que compartieron sus reflexiones. Por último, a modo de cierre, Gabriela Peretti junto a la legisladora provincial, Ariela Szpanin, dialogaron sobre el proceso de creación de la Ley y sus proyecciones.
En relación a la jornada, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, mencionó: "En Córdoba estamos convencidos de que la alfabetización económica y financiera es una herramienta clave para la vida. Por eso impulsamos su incorporación en las escuelas, para que cada estudiante pueda comprender la realidad, tomar decisiones informadas y construir un proyecto personal y colectivo con más oportunidades, en línea con el proceso de transformación educativa que llevamos adelante junto al gobernador Martín Llaryora."
A su vez, la secretaria de secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, quien resaltó: "Durante toda nuestra vida tenemos que tomar decisiones en relación a nuestras finanzas, y podemos hacerlo desde mitos y prejuicios, pero ahí es también donde debe estar la escuela, para traspasar el pensamiento mágico e ir hacia un pensamiento lógico. Es por eso que resultan imprescindibles los espacios de debate y reflexión sobre la Alfabetización Económica y Financiera, en todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo Provincial".
Por su parte, la legisladora provincial, Ariela Szpanin, destacó: "Resulta de suma importancia que la implementación de la Ley 11023 se acompañe con espacios que brinden herramientas económicas y financieras, acordes a los distintos Niveles educativos. La primera Jornada de divulgación tuvo, por tal motivo, el objetivo de que los docentes asistentes y el público en general, conozcan la historia de figuras y referentes y la opinión respecto de la importancia de que la sociedad tenga conocimientos de economía y finanzas para su vida diaria".
El ciclo de encuentros continúa los días 31 de marzo y 16 de abril, a partir de las 09:00. En las jornadas se dialogará junto a expertos, instituciones que trabajan con la temática, experiencias de vida y experiencias en entornos escolares y mucho más. Es un espacio que reúne a representantes del ámbito ejecutivo, legislativo, educativo, académico, social y de los medios de comunicación, con el objetivo de compartir perspectivas, experiencias y aportes que contribuyan al fortalecimiento de una ciudadanía y el ejercicio de derechos de manera responsable.
Cabe destacar nuevamente que la propuesta es abierta a todas/os las/os interesadas/os, pero cabe destacar que otorga puntaje docente (30 horas) para aquellas/os que participen, ya sea de manera presencial o virtual y completen el formulario de evaluación que se compartirá en la última jornada.
Para asistir de manera presencial pueden inscribirse a través de este enlace y para participar de manera virtual pueden seguir las transmisiones por los canales oficiales: www.youtube.com/@educacióncba | www.youtube.com/@prensalegiscba. Los encuentros quedarán grabados y disponibles para ver posteriormente en los mismos canales.
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