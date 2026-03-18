Centro Cultural Córdoba: La colocación del techo verde alcanzó un 60% de ejecución

Los trabajos de colocación del techo verde en Centro Cultural Córdoba registran un avance del 60%.
La nueva cobertura incorpora vegetación nativa y sistemas de gestión hídrica y térmica que permitirán mejorar la eficiencia energética del edificio.
La intervención abarca una superficie total de más 4.500 metros cuadrados y transformará el paisaje de este sector de la denominada "milla cultural" de la ciudad de Córdoba.
El proyecto se desarrolla sobre la característica cubierta ondulada de ambos edificios, diseñada originalmente como una plaza pública elevada que emula el perfil de las sierras de Córdoba.
Actualmente, ya se instalaron 1.800 metros cuadrados de piso absorbente o drenante. En tanto, el resto de la intervención contempla la incorporación de vegetación nativa y otros sistemas asociados al funcionamiento ambiental de la cubierta.
En la zona baja del edificio, en tanto, la obra se organiza en tres sectores: el sector oeste, lindero al Museo Emilio Caraffa; el sector central, conformado por tres islas verdes; y el sector este, ubicado por debajo de la pendiente máxima de la cubierta.
Los trabajos están a cargo de la Dirección General de Preservación de Espacios Públicos, Monumentos y Patrimonio Provincial de la Subsecretaría de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Modelo sustentable
Uno de los aspectos clave de la obra es el sistema de impermeabilización y drenaje, que ya fue puesto a prueba durante las recientes lluvias.
Según se informó, el funcionamiento de la cobertura resulta satisfactorio y no registra filtraciones en el interior del Archivo Histórico, un edificio especialmente sensible por albergar documentación patrimonial, colecciones de arte y un anfiteatro equipado con tecnología de última generación.
Además, el sistema de escurrimiento pluvial que conduce el agua hacia la boca de calle de la avenida Poeta Lugones también funciona correctamente.
La cubierta incorpora vegetación nativa y sistemas de gestión hídrica y térmica que permitirán mejorar la eficiencia energética del edificio.
Entre los beneficios ambientales del techo verde se destacan la absorción de dióxido de carbono, la liberación de oxígeno, la mejora en la calidad del aire, la disminución de la temperatura ambiente y la reducción del efecto de isla de calor urbano.
También contribuye a disminuir el consumo energético del edificio y a reducir la contaminación sonora en el entorno.
La elección de plantas nativas facilita el mantenimiento, mejora la adaptación climática y promueve la biodiversidad, al tiempo que refuerza el concepto arquitectónico original del Centro Cultural Córdoba: recrear el paisaje serrano en plena ciudad.
De esta manera, la intervención suma un nuevo pulmón verde visible y accesible, revaloriza el patrimonio arquitectónico y alinea al edificio con las políticas de sostenibilidad y descarbonización urbana impulsadas por la Provincia.
Video para descargar: https://we.tl/t-4TMQVKPPT2
La nueva cobertura incorpora vegetación nativa y sistemas de gestión hídrica y térmica que permitirán mejorar la eficiencia energética del edificio.
La intervención abarca una superficie total de más 4.500 metros cuadrados y transformará el paisaje de este sector de la denominada "milla cultural" de la ciudad de Córdoba.
El proyecto se desarrolla sobre la característica cubierta ondulada de ambos edificios, diseñada originalmente como una plaza pública elevada que emula el perfil de las sierras de Córdoba.
Actualmente, ya se instalaron 1.800 metros cuadrados de piso absorbente o drenante. En tanto, el resto de la intervención contempla la incorporación de vegetación nativa y otros sistemas asociados al funcionamiento ambiental de la cubierta.
En la zona baja del edificio, en tanto, la obra se organiza en tres sectores: el sector oeste, lindero al Museo Emilio Caraffa; el sector central, conformado por tres islas verdes; y el sector este, ubicado por debajo de la pendiente máxima de la cubierta.
Los trabajos están a cargo de la Dirección General de Preservación de Espacios Públicos, Monumentos y Patrimonio Provincial de la Subsecretaría de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Modelo sustentable
Uno de los aspectos clave de la obra es el sistema de impermeabilización y drenaje, que ya fue puesto a prueba durante las recientes lluvias.
Según se informó, el funcionamiento de la cobertura resulta satisfactorio y no registra filtraciones en el interior del Archivo Histórico, un edificio especialmente sensible por albergar documentación patrimonial, colecciones de arte y un anfiteatro equipado con tecnología de última generación.
Además, el sistema de escurrimiento pluvial que conduce el agua hacia la boca de calle de la avenida Poeta Lugones también funciona correctamente.
La cubierta incorpora vegetación nativa y sistemas de gestión hídrica y térmica que permitirán mejorar la eficiencia energética del edificio.
Entre los beneficios ambientales del techo verde se destacan la absorción de dióxido de carbono, la liberación de oxígeno, la mejora en la calidad del aire, la disminución de la temperatura ambiente y la reducción del efecto de isla de calor urbano.
También contribuye a disminuir el consumo energético del edificio y a reducir la contaminación sonora en el entorno.
La elección de plantas nativas facilita el mantenimiento, mejora la adaptación climática y promueve la biodiversidad, al tiempo que refuerza el concepto arquitectónico original del Centro Cultural Córdoba: recrear el paisaje serrano en plena ciudad.
De esta manera, la intervención suma un nuevo pulmón verde visible y accesible, revaloriza el patrimonio arquitectónico y alinea al edificio con las políticas de sostenibilidad y descarbonización urbana impulsadas por la Provincia.
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