Provincia y municipios trabajan en conjunto para fortalecer el desarrollo del norte cordobés

En una jornada de trabajo destinada a fortalecer la articulación institucional y profundizar la gestión provincial en el norte, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, se reunió con todos los jefes comunales del departamento Río Seco y el legislador departamental Ramón Flores.
El encuentro sirvió para evaluar los avances en la puesta en marcha de la Ley de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial, una iniciativa impulsada por el gobernador Martín Llaryora con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales, promover el desarrollo y consolidar políticas públicas en los departamentos del norte provincial.
La ley prevé la promoción de acciones y proyectos vinculados a la industria, el turismo, el sector primario y la salud, destinada a garantizar un desarrollo más equitativo en cada jurisdicción.
"Este tipo de encuentros son fundamentales para fortalecer la gestión territorial. Seguimos profundizando el diálogo permanente con cada jefe comunal para garantizar que las políticas del Gobierno de Córdoba lleguen con respuestas concretas a cada localidad. El norte provincial tiene un enorme potencial productivo y estamos comprometidos a acompañar este proceso de desarrollos equitativos", dijo Manuel Calvo.
"Vamos a seguir acompañando a cada comuna y municipio para consolidar obras y proyectos que impacten en la vida de las familias. La Ley de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial refleja ese compromiso de trabajar juntos, con planificación y recursos concretos, para que cada pueblo tenga oportunidades reales de crecimiento", agregó el ministro.
Durante la reunión se compartió también el estado de avance de obras de infraestructura esenciales para la región, entre ellas las finalizaciones de sistemas de agua potable que mejoran la calidad de vida de las comunidades, y se repasaron iniciativas locales puestas en marcha a través del Fondo Complementario de Obras para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (Focom).
El encuentro reafirmó la importancia de sostener una agenda de trabajo coordinada entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales, consolidando un esquema de gestión articulada que permite dar respuestas concretas a las necesidades del norte cordobés y garantizar que cada política pública tenga impacto real en el territorio.
Localidades presentes
Cerro Colorado: Ana Beatriz Cecio.
Chañar Viejo: Griselda Bustos.
Eufrasio Loza: Romina Soledad Acosta.
Gütemberg: Claudia Maricel Cabral.
La Rinconada: Luis Ludueña.
Los Hoyos: Adriana del Valle Peralta.
Puesto de Castro: Rodolfo Ganz.
Rayo Cortado: Héctor Rodolfo González.
Santa Elena: Diego Paulo Rojas.
Villa Candelaria: Belén Mariela.
