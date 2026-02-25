Cruz del Eje: Llaryora habilita la primera etapa de la readecuación del sistema de agua potable

El gobernador Martín Llaryora visitó la ciudad de Cruz del Eje y, junto al intendente Renato Raschetti, habilitó la primera etapa de readecuación del sistema de provisión de agua potable que permite optimizar el servicio en la localidad.
El proyecto se enmarca en la renovación completa del sistema de provisión de agua potable del municipio cordobés, que beneficiará a unos 34.700 vecinos. Con una inversión de 2.182 millones de pesos, los trabajos se ejecutan dentro del Plan de Igualdad Territorial (PIT) que avanza en 12 departamentos del interior cordobés.
"Si hay una obra que es central y esencial, es la del agua potable. Es por eso que estamos construyendo un nuevo acueducto para mejorar el servicio en la ciudad de Cruz del Eje", dijo el gobernador durante la inauguración.
En esta instancia, se puso en marcha un nuevo sistema de bombeo (tipo booster) que duplica la presión del agua. Se instalaron también electrobombas presurizadoras, equipo de cloración, nuevas conexiones domiciliarias y micromedidores.
"Estas obras, que avanzan mes a mes, permitirán mejorar de una vez por todas la provisión de agua potable en esta querida localidad", aseguró Llaryora.
Y agregó que para concretar estos avances es clave que trabajen en conjunto "los gobiernos provincial y municipal, la cooperativa, los centros vecinales y todos los vecinos, tirando para el mismo lado".
También se habilitó un acueducto que abastece al barrio Juan Domingo Perón, en la zona alta de la ciudad, para garantizar un suministro estable de agua potable a los vecinos del sector.
Además, en esta etapa se reemplazaron unos 600 metros de cañerías, cámaras de desagüe, hidrantes y válvulas de aire, con la posterior reparación de calzadas y veredas afectadas por los trabajos.
Raschetti consideró que "se trata de una obra fundamental, pedida por los vecinos desde hace décadas" y destacó la inversión pública en infraestructura, que posibilita mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte provincial.
"El booster permite, fundamentalmente, darle mayor presión a barrios que carecían de este elemento vital; una situación que se ha solucionado en este verano realmente muy demandante por el estrés hídrico. Además, el acueducto le va a dar una solución definitiva a la problemática del agua", redondeó el intendente.
Acompañaron al gobernador durante la inauguración el ministro de Gobierno, Manuel Calvo y su par de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.
Un plan integral
El proyecto integral de renovación completa del sistema de provisión de agua potable de Cruz del Eje se puso en marcha para modernizar y mejorar la calidad del servicio. Está concebido para acompañar el desarrollo a largo plazo de la localidad.
La intervención responde al crecimiento demográfico sostenido que experimentó la ciudad en los últimos años, lo que incrementó la demanda del servicio. A esto se le suma la antigüedad de las cañerías, que provocó problemas de baja presión en la zona oeste y pérdidas frecuentes en el sector central, generando interrupciones del suministro y elevados costos de mantenimiento.
Sobre la importancia de la ejecución, Edgar Castelló, secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera indicó: «Se trata de una obra que no sólo beneficia a la población actual de Cruz del Eje, sino que se trata de una intervención planteada para el crecimiento demográfico de la ciudad para dentro de 20 años».
Para dar una respuesta integral a esta problemática, el Gobierno de la Provincia de Córdoba decidió invertir en la modernización y fortalecimiento del sistema de distribución de agua potable, mejorando la calidad del servicio y asegurando su funcionamiento a largo plazo.
