FPA realizó un allanamiento en San Marcos Sierras

Investigadores y grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, llevaron a cabo un allanamiento en la localidad de San Marcos Sierras.
El operativo fue efectuado sobre calle Pública s/n (paraje Las Vertientes) de la localidad mencionada. En el domicilio, se secuestraron elementos probatorios para la causa.
Dicho allanamiento, guarda relación con el punto de venta cerrado el pasado 30/01 por parte de la FPA. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de una narcomenudista mayor de edad y el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, una balanza digital y un automóvil.
Para terminar, las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje ordenaron la remisión de todos los elementos secuestrados.
