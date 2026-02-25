Córdoba: buscan a un chico de 13 años que vive en situación de calle

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 pide colaboración para dar con el paradero de Ulises Tadeo Valdéz, de 13 años. Se encuentra en situación de calle y fue visto por última vez en barrio Villa Siburu de la ciudad de Córdoba. Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 6, teléfono 4666250, o en calle Lagunilla 3179 de barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.
