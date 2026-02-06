FPA Realizó Un Allanamiento En San Luis Por Infracción A La Ley De Estupefacientes

La Fuerza Policial Antinarcotráfico diligenció una orden de allanamiento en la ciudad de Villa de Merlo (provincia de San Luis), en el marco de una investigación por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló en calle La Mazamorra s/n de barrio El Rincón, de la ya mencionada ciudad. Se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.
El operativo guarda relación con la detención de un sujeto de 22 años (registrada el pasado 30 de enero) por Policía Caminera. Durante un control vehicular en la ciudad de Mina Clavero, se incautaron varias dosis de marihuana, dinero y otros elementos de relacionados.
Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores dispuso el traslado de la totalidad de los elementos secuestrados a sede judicial, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes.
