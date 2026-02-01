Cadetes y Aspirantes de las Escuelas de Policía se capacitan como operadores de Tribuna Segura

En el marco del ciclo de prácticas profesionalizantes de los Cadetes y Aspirantes de las Escuelas de Policía de la provincia de Córdoba, comenzó una capacitación específica sobre el funcionamiento y operatividad del programa de admisión a los estadios "Tribuna Segura".
La iniciativa busca que los futuros oficiales y suboficiales incorporen conocimientos prácticos y normativos sobre los procedimientos de acceso y seguridad en eventos deportivos masivos.
La capacitación incluye instancias teóricas, manejo de dispositivos de control de admisión, verificación de documentación, protocolos de actuación ante incidentes y pautas de coordinación con organizadores y fuerzas de seguridad.
La etapa formativa prevé la participación de instructores especializados en seguridad en espectáculos masivos y representantes del programa «Tribuna Segura».
Al respecto, el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, Marcelo Frossasco, confirmó a los presentes que "Córdoba es la tercera jurisdicción del país en generar restricciones y admisiones sobre personas en los ingresos a los estadios, por encima de CABA y provincia de Buenos Aires, como para que tengan en cuenta la importancia que tiene el programa y el aparato que van a tener en sus manos con datos muy sensibles".
Una vez culminado el ciclo de aprendizaje, los jóvenes ejecutarán las prácticas en los ingresos a los estadios de esta Capital y de Río Cuarto, durante los partidos de fútbol que disputen los equipos cordobeses que participan del Torneo de la Liga Profesional y de la Primera Nacional.
De la reunión también participaron el Coordinador Operacional del Cosedepro, comisario Pablo Cisterna; el responsable de Tribuna Segura Córdoba, Marcelo Trillo; y el director de Formación Profesional de la Policía, comisario Mayor José Olivares.
Tribuna Segura
Es un programa impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y articulado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, que en el territorio cordobés se ha extendido hacia diferentes regiones con sedes operativas en Capital, Liga Cordobesa, Río Cuarto, San Justo, Presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, General San Martín, Traslasierra, Norte, Ischilín, Unión y Marcos Juárez.
Durante los operativos de control se emplea un dispositivo móvil que chequea el Documento Nacional de Identidad determinando la posibilidad de ingresar al estadio, mediante la utilización de distintas bases de datos: RENAPER que acredita la identidad; SISEF que señala a las personas con derecho de admisión y restricciones judiciales; SIFCOP, la base de datos de la Policía con pedidos de captura y el sistema de búsqueda de personas extraviadas.
En todos los casos, este sistema con acceso a información precisa para la detección temprana y prevención de incidentes, cuenta con la asistencia y participación de la Policía, comunas, municipios, instituciones deportivas y la Justicia.
