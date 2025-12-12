Los usuarios de los Boletos Sociales en el transporte deberán cambiar su tarjeta

La Secretaría de Transporte de la Provincia informa que, ante la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus, se iniciará un proceso de transición de tarjetas para los beneficios Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano de la ciudad.
La tarjeta Red Bus seguirá operativa hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante ese período, los usuarios deberán gestionar el traspaso de sus beneficios a las nuevas tarjetas habilitadas.
Audio: Cristian Sansalone – Director General de Transporte de la Provincia de Córdoba
Boleto Obrero Social (BOS): pasará a la tarjeta SUBE
El BOS —que cubre el 50% del valor del pasaje y requiere recarga— comenzará a funcionar con la tarjeta SUBE en el transporte urbano de Córdoba Capital.
Los beneficiarios deberán presentar DNI y tarjeta Red Bus para realizar el traspaso.
Se entregará una tarjeta SUBE gratuita, con un saldo negativo de $1.500 (equivalente al valor del plástico), que se descontará con la primera recarga.
El saldo de Red Bus no se transfiere, pero podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2025.
Quienes ya tengan una SUBE registrada podrán vincular allí el beneficio sin necesidad de recibir un nuevo plástico.
BEC, BAM y BSC: migran a la tarjeta Micronauta
Los beneficios de los boletos sociales BEC, BAM y BSC comenzarán a funcionar con la tarjeta Micronauta, actualmente utilizada en el sistema provincial y en distintas localidades del interior.
Los beneficiarios deberán presentar DNI y tarjeta Red Bus.
En el mismo trámite recibirán la nueva tarjeta con el beneficio ya incorporado.
Puntos habilitados para realizar el traspaso
El trámite podrá gestionarse durante todo diciembre de 2025 en los siguientes lugares:
• Secretaría de Transporte de la Provincia en Bv. J. D. Perón 12
Lunes a viernes, de 8 a 18 h.
• Terminal de Ómnibus de Córdoba
T1
Boleterías 40 y 41 (FAM): lun. a vie., 8 a 18 horas.
Boletería 45 (Coniferal): lun. a vie., 9 a 16 horas.
•
T2
Boletería 85 (Tamse): lun. a vie., 9 a 16 horas.
Boletería 86 (SiBus): lun. a jue., 9 a 16:30 h; vie., 9 a 15:30 horas.
• Palacio 6 de Julio, en Marcelo T. de Alvear 120
Lun. a vie., 8 a 18 horas y Sábados, 8 a 16 horas.
• Centros de Participación Comunal (CPC)
Todos los CPC, excepto Mercado de la Ciudad, Lun. a vie., 8 a 14 horas.
Requisitos y nuevas postulaciones
El trámite de traspaso está habilitado únicamente para beneficiarios vigentes de BOS, BEC, BAM o BSC.
Quienes deseen postularse por primera vez a los Boletos Sociales de la Provincia deberán ingresar a Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2 y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP).
