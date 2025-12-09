El Paseo del Buen Pastor inaugura las últimas muestras del año

Este martes 9 de diciembre, a las 20 horas, la sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) inaugura las últimas muestras del año, que podrán visitarse hasta el 22 de febrero de 2026, con entrada libre y gratuita.
En esta edición, tres artistas presentan propuestas que dialogan entre sí desde distintos lenguajes visuales: la pintura y la figuración contemporánea, la instalación textil y el grabado. Se trata de las muestras "La Fábula Humana", de Fernando O'Connor; "Erótica y etérea", de Nöel Loeschbor; y "Ausencias", de Mariquita Quiroga.
Las muestras conforman un cierre de año que se destaca por la diversidad de miradas y recursos técnicos, y reafirman el compromiso de la Sala del Paseo del Buen Pastor con la escena artística contemporánea, ofreciendo un espacio para producciones consolidadas y diversas. Se pueden visitar todos los días de 10 a 19 horas.
La Fábula Humana – Fernando O'Connor
La exposición reúne óleos de pequeño y gran formato, una serie de dibujos preparatorios y bocetos en papel que acompañan la lectura de la obra principal. En este conjunto, O'Connor explora la figura humana desde dos perspectivas contrastantes: cuerpos en actitud impasible y personajes inmersos en acciones inverosímiles.
Su pintura sostiene un diálogo profundo con la tradición pictórica argentina, proyectándose sobre el legado de Carlos Alonso, Ernesto Deira, Carlos Gorriarena y Jorge Demirjián. Ese linaje marca el pulso de su búsqueda, centrada en el desafío de la figuración contemporánea.
En palabras de Adolfo Sequeira, la obra de O'Connor merodea el cuerpo como territorio simbólico, donde cada postura revela una visión desesperada y amable del protagonista de la fábula humana y describe: "La sostenida reivindicación por parte de O'Connor de la tradición pictórica como guía y referencia alimenta su interés por el hombre como modelo, erguido o derrumbado".
Entre lo figurativo y lo simbólico, el artista plantea una narrativa donde la humanidad oscila entre la vigilia, la caída y la intuición de un proceso "borroso e inquietante", que invita a reflexionar sobre nuestra condición actual.
Sobre el artista. Fernando O'Connor nació en Buenos Aires en 1966 y se formó en la Asociación Estímulo de Bellas Artes. Desde 1997 expone regularmente en Argentina y en países como Canadá, Irlanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y Bélgica. Vive y trabaja en Buenos Aires.
Erótica y etérea – Nöel Loeschbor
En esta instalación textil, dos habitaciones —un cuarto de costura y un dormitorio— se presentan para construir un relato sobre el trabajo, el deseo y la memoria. Marcos antiguos con aguatintas y aguafuertes de la serie "Fantasías de una costurera", un maniquí intervenido y una máquina de coser antigua conviven con muebles textiles, una cama etérea y un camisón convertido en libro de artista.
La propuesta invita a recorrer un universo íntimo, donde la costura y la imaginación se entrelazan. Como señala el texto curatorial, Loeschbor crea "dos cálidas habitaciones" donde la artista trabaja y sueña al mismo tiempo: hilvana relatos, imprime anhelos y convierte lo cotidiano en extraordinario. La curaduría es de Candelaria Jurado.
Sobre la artista. Nöel Loeschbor (Córdoba, 1977) es profesora superior y licenciada en Grabado por la UNC, con especialización en Arte Contemporáneo. Ha participado en residencias, muestras colectivas e individuales en Argentina y el exterior. Su obra dialoga con el textil, la gráfica y la instalación, explorando memorias personales y colectivas.
Ausencias – Mariquita Quiroga
La muestra presenta un collage xilográfico de gran escala, una técnica en la que la artista talla la madera para dejar huellas, surcos y relieves que luego se imprimen. Esa materialidad —los cortes visibles, las vetas marcadas, las zonas donde la tinta se acumula o se retrae— le da a la obra una presencia cruda y física.
Desde ese entramado de marcas emerge un rostro imponente, construido no solo por la imagen que muestra, sino por las ausencias que la madera misma deja al ser tallada. Los ojos abiertos del personaje transmiten búsqueda y espera, mientras las capas de tinta y trazos superpuestos evocan memorias que insisten en la superficie, parecen formarse entre vacíos y presencias, entre lo que se imprime y lo que se pierde.
Lo que no está, lo que se borró o quedó fuera del encuadre, tiene tanta fuerza como lo visible. La obra no se ofrece como un retrato acabado, sino como una invitación a detenerse en las huellas que permanecen.
El proyecto aborda la ausencia como presencia: lo que falta se vuelve tan potente como lo visible. Según el curador, la obra "nos enfrenta a la dualidad, a los polos opuestos, a lo íntimo y lo expuesto", invitando al espectador a convertirse en testigo de lo invisible.
Sobre la artista. Mariquita Quiroga (Córdoba, 1977) es artista visual especializada en grabado y restauración. Su obra se centra en la xilografía en distintos formatos, con especial interés en la condición humana, la soledad y los imaginarios femeninos. En sus trabajos, las figuras —humanas o mitológicas— se transforman en diálogo con su entorno, incluso en intervenciones urbanas donde el tiempo modifica la obra.
En esta edición, tres artistas presentan propuestas que dialogan entre sí desde distintos lenguajes visuales: la pintura y la figuración contemporánea, la instalación textil y el grabado. Se trata de las muestras "La Fábula Humana", de Fernando O'Connor; "Erótica y etérea", de Nöel Loeschbor; y "Ausencias", de Mariquita Quiroga.
Las muestras conforman un cierre de año que se destaca por la diversidad de miradas y recursos técnicos, y reafirman el compromiso de la Sala del Paseo del Buen Pastor con la escena artística contemporánea, ofreciendo un espacio para producciones consolidadas y diversas. Se pueden visitar todos los días de 10 a 19 horas.
La Fábula Humana – Fernando O'Connor
La exposición reúne óleos de pequeño y gran formato, una serie de dibujos preparatorios y bocetos en papel que acompañan la lectura de la obra principal. En este conjunto, O'Connor explora la figura humana desde dos perspectivas contrastantes: cuerpos en actitud impasible y personajes inmersos en acciones inverosímiles.
Su pintura sostiene un diálogo profundo con la tradición pictórica argentina, proyectándose sobre el legado de Carlos Alonso, Ernesto Deira, Carlos Gorriarena y Jorge Demirjián. Ese linaje marca el pulso de su búsqueda, centrada en el desafío de la figuración contemporánea.
En palabras de Adolfo Sequeira, la obra de O'Connor merodea el cuerpo como territorio simbólico, donde cada postura revela una visión desesperada y amable del protagonista de la fábula humana y describe: "La sostenida reivindicación por parte de O'Connor de la tradición pictórica como guía y referencia alimenta su interés por el hombre como modelo, erguido o derrumbado".
Entre lo figurativo y lo simbólico, el artista plantea una narrativa donde la humanidad oscila entre la vigilia, la caída y la intuición de un proceso "borroso e inquietante", que invita a reflexionar sobre nuestra condición actual.
Sobre el artista. Fernando O'Connor nació en Buenos Aires en 1966 y se formó en la Asociación Estímulo de Bellas Artes. Desde 1997 expone regularmente en Argentina y en países como Canadá, Irlanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia y Bélgica. Vive y trabaja en Buenos Aires.
Erótica y etérea – Nöel Loeschbor
En esta instalación textil, dos habitaciones —un cuarto de costura y un dormitorio— se presentan para construir un relato sobre el trabajo, el deseo y la memoria. Marcos antiguos con aguatintas y aguafuertes de la serie "Fantasías de una costurera", un maniquí intervenido y una máquina de coser antigua conviven con muebles textiles, una cama etérea y un camisón convertido en libro de artista.
La propuesta invita a recorrer un universo íntimo, donde la costura y la imaginación se entrelazan. Como señala el texto curatorial, Loeschbor crea "dos cálidas habitaciones" donde la artista trabaja y sueña al mismo tiempo: hilvana relatos, imprime anhelos y convierte lo cotidiano en extraordinario. La curaduría es de Candelaria Jurado.
Sobre la artista. Nöel Loeschbor (Córdoba, 1977) es profesora superior y licenciada en Grabado por la UNC, con especialización en Arte Contemporáneo. Ha participado en residencias, muestras colectivas e individuales en Argentina y el exterior. Su obra dialoga con el textil, la gráfica y la instalación, explorando memorias personales y colectivas.
Ausencias – Mariquita Quiroga
La muestra presenta un collage xilográfico de gran escala, una técnica en la que la artista talla la madera para dejar huellas, surcos y relieves que luego se imprimen. Esa materialidad —los cortes visibles, las vetas marcadas, las zonas donde la tinta se acumula o se retrae— le da a la obra una presencia cruda y física.
Desde ese entramado de marcas emerge un rostro imponente, construido no solo por la imagen que muestra, sino por las ausencias que la madera misma deja al ser tallada. Los ojos abiertos del personaje transmiten búsqueda y espera, mientras las capas de tinta y trazos superpuestos evocan memorias que insisten en la superficie, parecen formarse entre vacíos y presencias, entre lo que se imprime y lo que se pierde.
Lo que no está, lo que se borró o quedó fuera del encuadre, tiene tanta fuerza como lo visible. La obra no se ofrece como un retrato acabado, sino como una invitación a detenerse en las huellas que permanecen.
El proyecto aborda la ausencia como presencia: lo que falta se vuelve tan potente como lo visible. Según el curador, la obra "nos enfrenta a la dualidad, a los polos opuestos, a lo íntimo y lo expuesto", invitando al espectador a convertirse en testigo de lo invisible.
Sobre la artista. Mariquita Quiroga (Córdoba, 1977) es artista visual especializada en grabado y restauración. Su obra se centra en la xilografía en distintos formatos, con especial interés en la condición humana, la soledad y los imaginarios femeninos. En sus trabajos, las figuras —humanas o mitológicas— se transforman en diálogo con su entorno, incluso en intervenciones urbanas donde el tiempo modifica la obra.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario