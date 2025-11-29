Una mujer policía fue detenida con más de 1,3 kilos de cocaína en un control sobre Ruta 9

En un procedimiento realizado cerca de las 23:50, personal del Puesto Oncativo de la Policía Caminera efectuó un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, km 648, en sentido Córdoba–Rosario, donde procedió a la aprehensión de una mujer y al secuestro de una importante cantidad de cocaína.
El procedimiento comenzó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Peugeot 208, conducido por una mujer de 50 años, domiciliada en Bell Ville, retirada de la fuerza policial.
Durante el control, los uniformados observaron dos ladrillos de color amarillo en el piso del asiento trasero. Tras la intervención especializada y el correspondiente test de campo, los paquetes arrojaron resultado positivo para cocaína, con un pesaje de más de 1,3 kg.
Además, se secuestraron una suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y el vehículo en el que se trasladaba.
La mujer, junto a los elementos incautados, fue puesta a disposición de la Justicia.
El procedimiento comenzó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Peugeot 208, conducido por una mujer de 50 años, domiciliada en Bell Ville, retirada de la fuerza policial.
Durante el control, los uniformados observaron dos ladrillos de color amarillo en el piso del asiento trasero. Tras la intervención especializada y el correspondiente test de campo, los paquetes arrojaron resultado positivo para cocaína, con un pesaje de más de 1,3 kg.
Además, se secuestraron una suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y el vehículo en el que se trasladaba.
La mujer, junto a los elementos incautados, fue puesta a disposición de la Justicia.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario