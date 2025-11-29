Dos camiones colisionaron cerca de Villa María

El siniestro tuvo lugar en Circunvalación Villa Nueva (C-39) entre las rutas prov. 2 y 4, a la altura de Villa María.
Uno de los rodados, marca Ford Cargo 1722, era conducido por un joven de 24 años, mientras que el otro, un Fiat Iveco, era conducido por un hombre de 41 años quien fue trasladado por un servicio de emergencias a un nosocomio local para una mejor valoración.
En el lugar trabaja personal policial y Bomberos Voluntarios de Villa Nueva.
Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Uno de los rodados, marca Ford Cargo 1722, era conducido por un joven de 24 años, mientras que el otro, un Fiat Iveco, era conducido por un hombre de 41 años quien fue trasladado por un servicio de emergencias a un nosocomio local para una mejor valoración.
En el lugar trabaja personal policial y Bomberos Voluntarios de Villa Nueva.
Se investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario