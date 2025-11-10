Nuevo movil para el destacamento policial de Cañada de Luque

El día jueves 6 de noviembre el intendente Sr. Rubén Velázquez participo del Acto en dónde el Gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Seguridad hizo entrega de tres camionetas Nissan 0 Km, dos para Villa del Totoral y una para Cañada de Luque.
En esta ocasión el Subjefe de la policía Comisario general Lic. Antonio Urquiza entrego al Sr. Intendente la llave del móvil.
Agradecemos al gobierno de Córdoba por tan valioso aporte para la seguridad de nuestra comunidad.
