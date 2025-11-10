lunes, 10 de noviembre de 2025

Nuevo movil para el destacamento policial de Cañada de Luque

El día jueves 6 de noviembre el intendente Sr. Rubén Velázquez participo del Acto en dónde el Gobierno de Córdoba  a través del Ministerio de Seguridad hizo entrega de tres camionetas Nissan 0 Km, dos para Villa del Totoral y una para Cañada de Luque.
En esta ocasión el Subjefe de la policía Comisario general Lic. Antonio Urquiza entrego al Sr. Intendente la llave del móvil.
Agradecemos al gobierno de Córdoba por tan valioso aporte para la seguridad de nuestra comunidad.


Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)